Polaroid Now+ : Imprimez vos photos depuis votre smartphone !

Avec le tout nouveau Polaroid Now+, la société Polaroid, fondée par Edwin Land en 1937 améliore encore un peu plus le concept d’appareil photo connecté. De fait, le nouvel appareil photo d’instantanées devient une imprimante Bluetooth.

Polaroid est une marque emblématique dans le monde de la photographie. Une marque qui avait su créer la différence dans le monde de la photo argentique. En effet, avec son appareil photo, il était possible d’imprimer directement ses photos.

Polaroid Now+, un nouvel appareil photo connecté.

Le Polaroid Now+ est le deuxième lancement clé de Polaroid cette année, après le lancement international de l’appareil photo et du film Polaroid Go en avril dernier. L’appareil photo Polaroid Now+ est une évolution du Polaroid Now original lancé en 2020.

La marque depuis quelques années est revenue à ses premiers amours en matière de photo. Désormais, elle lève le voile sur son OneStep+ White. Une version blanche de son OneStep+.

Niveau design, ce nouveau venu reprend globalement les mêmes codes que la version précédente tout en apportant quelques petits plus. Ainsi, équipée de Bluetooth, il est désormais possible de l’associer à son smartphone au travers d’une connexion sans fil.

Cette connexion permet d’imprimer des photos présentent sur son téléphone mobile directement via le Polaroid Now+ et de sortir des clichés d’instantanés. En outre, il suffit d’utiliser l’application Polaroid pour déverrouiller de nouveaux outils ou un des nouveaux cinq filtres.

La marque souligne :

Le Polaroid Now+ dispose de plus d’outils créatifs que n’importe quel autre appareil photo instantané. Ouvrez l’application pour choisir entre le light painting, la double exposition, le mode manuel et bien plus encore.

Par ailleurs, la mise à jour de l’application pour l’occasion apporte elle aussi de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, la priorité ouverture et le mode trépied. Des fonctions qui permettent de faire des effets comme la profondeur de champ et les expositions longues.

En outre, la marque fournit un kit de filtres pour objectif incluant cinq filtres à fixer sur l’objectif de l’appareil.

Prix et Disponibilité.

Le Polaroid Now+ en gris bleu est disponible en exclusivité le 31 août sur le site de la marque, de même que les coloris blanc et noir. Son prix de vente conseillé est de €149.99.