Philips Fidelio T1 : les nouveaux intra auriculaire haut de gamme de Philips.

Avec Philips Fidelio T1, la marque repousse encore un peu plus les limites de l’audio sur les écouteurs intra auriculaire. Et ce, en proposant des écouteurs intra auriculaire intégrant par exemple la technologie Hybrid Noise Cancelling Pro+.

TP Vision acteur clé de l’électronique grand public dans le domaine du divertissement TV et audio a repris depuis quelque temps la marque Philips pour le segment de l’audio grand public. Depuis, elle ne cesse de poursuivre le développement de l’innovation de produits pour la marque. Cette fois, elle nous présente des nouveaux écouteurs intra auriculaire de type True Wireless.

Philips Fidelio T1, un design, mais pas seulement.

Alors, ces nouveaux venus présentent un design européen Fidelio haut de gamme avec des matériaux naturels. On pense notamment au métal brossé et au cuir Muirhead durable. Contrairement à la plupart des écouteurs intra auriculaires du marché, Philips joue ici la carte du design en proposant des écouteurs un peu plus « grands » qui seront plus visibles une fois mis dans l’oreille. Un peu à la manière d’un accessoire de mode, de bijou, ou de boucle d’oreille.

Pour ce qui est de la partie technique et technologique, les Philips Fidelio T1 sont équipés de haut-parleurs dynamiques et d’une armature équilibrée de 10mm. Offrant ainsi une acoustique bidirectionnelle.

A relire également : Philips SH402, la marque dévoile un nouveau casque sans fil. La marque a profité d’un évènement presse qui s’est déroulé à Amsterdam pour annoncer quelques chiffres et dévoiler quelques nouveautés comme le casque sans fil supra auriculaire Philips SH402.

Philips Fidelio T1, noise cancelling, Bluetooth 5.2.

Comme signalé plus haut, TP Vision a également inclus son système avancé Hybrid Noise Cancelling Pro+. Celui-ci comme son nom l’indique a pour objectif d’offrir une isolation passive du bruit sans compromis selon la marque. Et ce, même dans les environnements les plus bruyants.

Pour ce qui est de la technologie sans fil, les Philips Fidelio T1 sont dotés de Bluetooth 5.2 avec prise en charge du codec LDAC.

Selon TP Vision, ces écouteurs intra auriculaire peuvent être rechargés en seulement deux heures, avec une recharge rapide de 15 minutes pour une heure d’écoute. Avec une pleine charge, les écouteurs offrent une autonomie de 9 heures de lecture avec la fonction ANC, et 25 heures supplémentaires avec le boîtier de chargement.

Enfin, détail intéressant, l’application Philips Headphones permet de régler le son avec précision et d’accéder aux modes ANC prédéfinis.

Apercu

Produit

Prix

Casque PHILIPS TAH9505BK. Casque nomade, Arceau avec kit mains-libres intégré, Noir mat, englobe l’oreille (circum-aural)… 299,99 EUR

Prix et Disponibilité.

Les Philips Fidelio T1 sont disponible en noir ou en argent, avec une finition en cuir Muirhead noir ou brun sur le boitier de chargement qui l’accompagne. Le prix de vente conseillé est de 299€. Attention cependant si vous êtes intéressé, il faudra attendre décembre pour les acheter.