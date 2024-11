Quelle est la console de jeu la plus gourmande en énergie ? Analyse des modèles Sony, Nintendo et Xbox

Le choix d’une console de jeu repose sur plusieurs critères : performance, graphismes, et maintenant, consommation énergétique. Avec la hausse des coûts de l’énergie, il devient pertinent de savoir laquelle des grandes consoles actuelles est la plus gourmande et la moins coûteuse à l’usage. Selon une étude de Gabriele Asaro, Head of Research chezCases.gg, voici une comparaison entre les consoles Nintendo Switch, Microsoft Xbox et Sony PlayStation pour déterminer laquelle est la plus écoénergétique.

La Nintendo Switch OLED, lancée en 2021, se révèle être la console la plus économe, tandis que la PlayStation 5 de Sony se positionne comme la plus coûteuse et énergivore. Découvrons les détails de chaque modèle.

Nintendo Switch OLED : la console la plus écoénergétique

Avec une consommation annuelle de seulement 10,037.5 watt-heures, la Nintendo Switch OLED s’impose comme la console la plus économique, ne coûtant que 2,46 £ (environ 2,83 €) par an en consommation d’électricité. Cette version OLED, offrant des couleurs vives et un meilleur contraste grâce à son écran organique, est optimisée pour minimiser son impact énergétique. Sa faible consommation est également soutenue par une utilisation modérée d’énergie pour le jeu (6 W), le streaming (0,5 W), et le mode veille (0,5 W).

La Nintendo Switch standard arrive en deuxième position, avec une consommation annuelle de 11,132.5 watt-heures, soit un coût de 2,73 £ (environ 3,14 €) par an. Cette console de 2017 est également connue pour sa polyvalence et son efficacité énergétique, un choix économique pour les joueurs soucieux de leur budget.

Microsoft Xbox One S : un modèle plus coûteux

Lancée en 2016, la Microsoft Xbox One S consomme près de sept fois plus d’énergie que la Nintendo Switch OLED, avec 76,467.5 watt-heures par an et un coût d’exploitation annuel de 18,74 £ (environ 21,55 €). Bien que ce modèle se classe en troisième position dans cette liste d’efficacité, sa consommation reste élevée, surtout pour le streaming et le mode veille. Malgré son coût énergétique, la Xbox One S continue de séduire les joueurs grâce à sa large bibliothèque de jeux.

Microsoft Xbox Series S : puissance compacte mais énergivore

La Microsoft Xbox Series S, une version plus récente de la console, consomme légèrement plus que la Xbox One S, avec un total annuel de 81,322 watt-heures et un coût de 19,92 £ (environ 22,91 €). Compacte et puissante, elle attire les amateurs de performances malgré une consommation qui reste élevée par rapport aux modèles Nintendo. Ses modes de jeu et de veille sont les principales sources de consommation.

Sony PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro : des modèles gourmands mais performants

La PlayStation 4 de Sony, sortie en 2013, se positionne en cinquième position avec une consommation de 83,329.5 watt-heures par an pour un coût annuel de 20,42 £ (environ 23,48 €). Plus puissante et optimisée pour des graphismes de haute qualité, elle reste l’une des favorites des joueurs, mais elle consomme plus que les modèles concurrents.

Quant à la PlayStation 4 Pro, sortie en 2016, elle consomme encore plus : 137,422.5 watt-heures par an, soit 33,67 £ (environ 38,72 €). Destinée aux joueurs exigeants en termes de qualité d’image, elle propose des graphismes améliorés au prix d’une consommation énergétique significative.

Sony PlayStation 5 : la console la plus énergivore

La PlayStation 5, la plus récente des consoles de Sony, consomme le plus d’énergie avec 182,120.4 watt-heures par an, soit un coût annuel de 44,62 £ (environ 51,31 €). Son usage est largement supérieur aux autres consoles, notamment en raison de sa puissance dédiée aux graphismes de haute qualité et à ses fonctionnalités de jeu immersives. Bien qu’elle offre une expérience de jeu exceptionnelle, elle se classe en dernière position pour l’efficacité énergétique.

Récapitulatif technique

Voici un résumé des spécifications énergétiques des principales consoles de jeu :

Nintendo Switch OLED : Consommation annuelle : 10,037.5 Wh Coût annuel : 2,46 £ (2,83 €)

: Nintendo Switch : Consommation annuelle : 11,132.5 Wh Coût annuel : 2,73 £ (3,14 €)

: Microsoft Xbox One S : Consommation annuelle : 76,467.5 Wh Coût annuel : 18,74 £ (21,55 €)

: Microsoft Xbox Series S : Consommation annuelle : 81,322 Wh Coût annuel : 19,92 £ (22,91 €)

: Sony PlayStation 4 : Consommation annuelle : 83,329.5 Wh Coût annuel : 20,42 £ (23,48 €)

: Sony PlayStation 4 Pro : Consommation annuelle : 137,422.5 Wh Coût annuel : 33,67 £ (38,72 €)

: Microsoft Xbox Series X : Consommation annuelle : 150,927.5 Wh Coût annuel : 36,98 £ (42,53 €)

: Sony PlayStation 5 : Consommation annuelle : 182,120.4 Wh Coût annuel : 44,62 £ (51,31 €)

:

En conclusion, pour les joueurs cherchant à minimiser leur facture d’électricité, les modèles Nintendo Switch et Switch OLED sont des choix plus économiques, tandis que la PlayStation 5 de Sony demeure la console la plus énergivore.

PS : Les couts énergétiques sont calculés sur le prix du marché de l’électricité en Grande Bretagne pour le mois d’octobre 2024.

