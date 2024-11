EcoFlow RIVER 3 : La station d’énergie portable polyvalente pour tous vos besoins en extérieur

La station d’énergie portable EcoFlow RIVER 3 s’impose comme une solution pratique et innovante pour répondre aux besoins croissants en énergie, que ce soit pour les loisirs en plein air, les voyages ou les situations d’urgence. Ce modèle enrichit la gamme EcoFlow, avec des améliorations en puissance et en fonctionnalités. Découvrez ce que cette station a à offrir.

La marque EcoFlow se distingue par son expertise dans le domaine des solutions énergétiques portables, avec un accent marqué sur l’innovation et l’écologie. Depuis sa création, EcoFlow développe des produits destinés à offrir une autonomie énergétique, en misant sur des technologies de pointe et une grande adaptabilité.

Une puissance renforcée pour répondre à vos attentes

Avec une puissance de sortie de 600W, la station EcoFlow RIVER 3 permet d’alimenter une large gamme d’appareils, des smartphones aux équipements de camping.

La technologie X-Boost intégrée peut même offrir une capacité de pointe jusqu’à 1200W, permettant ainsi de faire fonctionner des appareils plus énergivores comme les petits électroménagers. Cette caractéristique fait de la RIVER 3 un choix pertinent pour ceux qui recherchent une station portable tout-en-un, capable de s’adapter à des situations variées.

Un design compact et facilement transportable

EcoFlow a conçu la RIVER 3 en priorisant la portabilité et la facilité de transport. Compacte et légère, elle peut être facilement transportée pour des activités de plein air ou pour des déplacements nécessitant une source d’énergie. Son design épuré et ergonomique en fait un modèle discret, mais efficace, adapté aux utilisateurs qui souhaitent une station à la fois puissante et peu encombrante.

Recharge rapide grâce à la technologie X-Stream

L’une des forces de la EcoFlow RIVER 3 réside dans sa capacité de recharge ultra-rapide. Grâce à la technologie X-Stream, la batterie peut se recharger de 0 à 80 % en à peine une heure, et une recharge complète ne prend que 1,6 heure. Cette technologie fait de la RIVER 3 une option idéale pour les utilisateurs ayant des besoins énergétiques fréquents ou pour ceux qui recherchent une station rapide à mettre en marche, sans les contraintes de longs délais de chargement.

Polyvalence des options de recharge

Pour répondre aux différentes situations, EcoFlow propose avec la RIVER 3 plusieurs options de recharge. Outre la recharge traditionnelle sur prise secteur, elle peut également être rechargée via des panneaux solaires ou sur un allume-cigare de voiture. Cela permet de profiter d’une recharge même en déplacement, en optimisant l’utilisation des énergies renouvelables. Ces options de recharge multiples font de la RIVER 3 un modèle de choix pour l’extérieur et les déplacements prolongés.

Une gestion énergétique intelligente et connectée

EcoFlow a également intégré dans la RIVER 3 une application mobile intuitive permettant de suivre en temps réel l’utilisation de l’énergie, d’ajuster les réglages, et d’avoir une visibilité globale sur l’état de la station. Cette application connectée permet une gestion efficace et personnalisée, idéale pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser leur consommation et adapter leur équipement en fonction des besoins énergétiques.

Récapitulatif technique

Puissance de sortie : 600W (avec X-Boost jusqu’à 1200W)

: 600W (avec X-Boost jusqu’à 1200W) Technologie de recharge rapide : X-Stream (0-80 % en 1 heure)

: X-Stream (0-80 % en 1 heure) Capacité de la batterie : 288 Wh

: 288 Wh Options de recharge : Prise secteur, panneaux solaires (jusqu’à 110W), allume-cigare de voiture

: Prise secteur, panneaux solaires (jusqu’à 110W), allume-cigare de voiture Temps de recharge via secteur : Environ 1,6 heure

: Environ 1,6 heure Connectivité : Application mobile EcoFlow, gestion de l’énergie en temps réel

: Application mobile EcoFlow, gestion de l’énergie en temps réel Températures de fonctionnement : 0°C à 45°C

: 0°C à 45°C Poids : 5 kg (facilement transportable)

: 5 kg (facilement transportable) Dimensions : 28,8 x 18,5 x 12,8 cm

: 28,8 x 18,5 x 12,8 cm Ports de sortie : 3 x USB-A (5V, 2.4A) 1 x USB-C (100W) 2 x prise CA (sortie onduleur) 1 x sortie 12V (véhicule)

: Durée de vie : Environ 500 cycles de charge (80% de capacité)

