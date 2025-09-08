Lava Studio : un ampli pas comme les autres pour créer de la musique partout, facilement

Un ampli qui fait aussi studio d’enregistrement ? C’est l’idée un peu folle (mais très sérieuse) de Lava Studio, le nouveau projet de Lava Music. Que vous soyez guitariste du dimanche ou musicien confirmé, cet appareil veut vous simplifier la vie pour jouer, enregistrer et même mixer vos morceaux, sans ordinateur.

La marque Lava Music, qu’on connaît déjà pour ses guitares futuristes en fibre de carbone, continue de proposer des objets musicaux à part. Cette fois, elle met dans un seul appareil tout ce qu’il faut pour créer de la musique, avec un design compact et un écran tactile ultra simple à utiliser.

Un ampli qui fait beaucoup plus que juste amplifier

Avec Lava Studio, on ne parle plus d’un simple ampli. C’est un peu comme si vous aviez un mini home studio posé sur votre bureau ou dans votre sac à dos. L’écran tactile vous donne accès à plein d’outils directement : vous pouvez jouer avec des effets, enregistrer vos idées, les arranger, et même les partager en ligne, sans passer par un ordi.

Plus de 100 effets pour s’amuser avec le son

Besoin d’une ambiance vintage ? D’un effet un peu spatial ? D’une reverb qui fait comme si vous étiez dans une cathédrale ? Lava Studio propose plus de 100 effets sonores, déjà intégrés. Pas besoin de pédales ou de logiciels compliqués. Vous touchez l’écran, vous choisissez, et c’est parti.

Un looper et un enregistreur intégrés

Ce petit ampli fait aussi looper. Vous pouvez enregistrer plusieurs couches de sons les unes sur les autres, comme une rythmique, une ligne de basse, un solo… Bref, vous créez votre propre morceau en live. Et si une idée vous vient, pas besoin de courir chercher un micro ou un logiciel : tout s’enregistre en haute qualité directement dans l’appareil.

Tout est connecté (et ça se synchronise tout seul)

Si vous avez déjà une guitare Lava Me 3 ou un micro Lava Mic, bonne nouvelle : tout se synchronise automatiquement grâce au cloud. Vous pouvez commencer une idée sur la guitare, continuer sur l’ampli, et retrouver le tout sur votre téléphone. Mais même si vous n’avez aucun autre appareil de la marque, Lava Studio fonctionne aussi avec d’autres instruments.

Léger, autonome, et prêt à suivre partout

L’appareil est pensé pour bouger : il tient facilement dans un sac, fonctionne sur batterie pendant plusieurs heures, et son design minimaliste évite les boutons partout. On contrôle tout avec l’écran tactile. Pratique pour les sessions en extérieur, ou les petites scènes improvisées entre amis.

Récapitulatif technique

Nom : Lava Studio

Marque : Lava Music

Effets : 100+ effets intégrés (reverb, delay, modulation…)

Écran : AMOLED tactile

Système d’exploitation : HILAVA OS

Fonctions : Looper, enregistreur, métronome, mixage

Connectivité : USB-C, Bluetooth, synchronisation cloud

Autonomie : jusqu’à 6 heures

Poids : environ 2,5 kg

Compatibilité : instruments Lava, autres sources audio

