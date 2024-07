CAMINI AIR 2 SOLAR : La Nouvelle Caméra Extérieure de Konyks

L’arrivée de la CAMINI AIR 2 SOLAR marque une avancée notable dans le domaine de la surveillance extérieure résidentielle. Cette caméra innovante, alimentée par énergie solaire, combine efficacité et durabilité.

Konyks est une marque reconnue pour ses solutions de maison intelligente, enrichissant constamment son catalogue avec des produits fiables et performants. Avec la CAMINI AIR 2 SOLAR, la marque continue d’élargir son éventail de produits.

Une Caméra Extérieure Autonome et Écologique

La CAMINI AIR 2 SOLAR est une caméra Wi-Fi extérieure sans fil, dotée d’un panneau solaire. Grâce à ce panneau, la caméra reste constamment chargée sous des conditions d’ensoleillement optimales, éliminant le besoin de recharges fréquentes. La batterie intégrée de 9600 mAh assure une autonomie pouvant aller jusqu’à trois mois sans soleil. Cette innovation permet à la marque d’étoffer sa gamme de produits avec des solutions écologiques et pratiques.

Fonctionnalités Avancées pour une Sécurité Optimale

Konyks a introduit de nouvelles fonctionnalités dans la CAMINI AIR 2 SOLAR pour renforcer la sécurité de votre domicile. La caméra offre une résolution vidéo de 3MP (2304 x 1296), garantissant une surveillance vidéo de haute qualité. De plus, elle est équipée d’une sirène activable à distance et d’une fonction éclairage, dissuadant ainsi les intrus potentiels. La vision nocturne en couleurs, atteignant jusqu’à 10 mètres, permet une surveillance efficace même dans l’obscurité totale. Ces fonctionnalités avancées témoignent de l’effort de la marque pour enrichir sa gamme de produits.

Contrôle Intuitif via Smartphone et Automatisations

La CAMINI AIR 2 SOLAR peut être contrôlée facilement via un smartphone grâce à l’application Konyks. Cette application permet de modifier les paramètres, recevoir des alertes en temps réel et vérifier le niveau de batterie, assurant une gestion simplifiée et efficace. De plus, la caméra propose des scénarios d’automatisation avancés. Par exemple, elle peut allumer la lumière et déclencher la sirène si un mouvement est détecté après minuit, augmentant ainsi la sécurité de votre domicile. Ces options d’automatisation montrent comment la gamme du constructeur se développe avec des solutions de plus en plus intelligentes.

Compatibilité et Installation Facile

La CAMINI AIR 2 SOLAR est compatible avec Chromecast et Alexa Echo Show, permettant de diffuser l’image de la caméra sur un écran extérieur. Elle prend en charge un réseau Wi-Fi de 2.4 GHz et permet l’enregistrement sur une carte Micro SD jusqu’à 128 Go ou dans le Cloud (en option). L’installation est facilitée grâce aux pieds à vis et magnétiques inclus. Ces caractéristiques montrent comment la marque étoffe son assortiment avec des produits faciles à utiliser et à installer.

Date de Sortie et Prix

La caméra est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site de la marque ou sur Amazon.

Récapitulatif Technique