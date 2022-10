Coyote Secure passe au réseau LoRaWAN® d’Orange Business Services.

L’entreprise Coyote vient d’annoncer que son offre Coyote Secure exploitera pleinement le réseau LoRaWAN® d’Orange Business Services pour permettre à ses traceurs de retrouver les véhicules volés.

Coyote, la société française existe depuis plusieurs années et est bien connue des automobilistes. En effet, le service français à très vite fait partie de ces services dédiés aux automobilistes qui avait pour rôle premier de les prévenir des radars, de la police… après une législation plus stricte, la marque s’est repositionnée comme solution d’aide à la conduite et d’informations du trafic routier. La marque française possède à ce jour une solide base d’utilisateurs qui sont à même de prévenir tout automobiliste en cas de trafic, d’accident, des forces de l’ordre, des zones de vitesse…

Mais la société Coyote s’est également spécialisée dans la récupération de véhicules volés depuis 2018. Un service peu connu du grand public.

Coyote Secure, pour retrouver votre voiture ou qu’elle soit.

Ce service proposé par la marque fait suite au rachat de la société Traqueur. Pour fonctionner et être efficaces, les traceurs Coyote Secure utilisent différentes technologies comme le GPS et les réseaux IoT qui permettent une connectivité et une localisation en toute circonstance (sous-sol, zones blanches, conteneurs etc…).

Désormais, Coyote s’est associé à Orange Business Services en France pour exploiter pleinement son réseau LoRaWAN®.

La marque nous fait savoir que :

« Grâce à ce nouveau partenariat avec Orange Business Services, et l’intégration de son réseau LoRaWAN® au software des traceurs Coyote Secure, Coyote fait évoluer son produit avec l’ambition de continuer à innover et à améliorer la performance du service, en particulier sur ses facteurs clés de succès : une large couverture nationale, une donnée de localisation complémentaire, et une technologie économique en énergie qui permet de préserver l’autonomie du traceur, jusqu’à 4 ans ».

Un système qui permettra à Coyote et à son équipe de détectives dédiés 24h/24, 7j/7 de localiser tout véhicule volé équipé d’une solution Coyote Secure.

Prix et Disponibilité.

Pour rappel, le service Coyote Secure est proposé au prix de 14,99€/mois plus les frais de pose pour une voiture.