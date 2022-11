Pro Mouse, une souris sans fil compatible Qi.

Avec la Pro Mouse, la marque ZAGG propose une souris pas comme les autres. En effet, non seulement elle est sans fil pour ce qui est de communiqué avec votre ordinateur, mais en plus elle se recharge sans fil également via la technologie Qi.

ZAGG société que nous connaissons pour ses coques pour smartphone, mais aussi pour ses accessoires pour tablette nous propose cette fois un périphérique hors du commun. Une souris sans fil ! Bon jusque-là quoi de plus commun nous direz-vous. Et pourtant cette nouvelle souris offre une particularité peu courante.

Pro Mouse, elle se charge sans fil.

Avec cette nouvelle souris sans fil, la marque apporte un nouveau concept en matière de souris. Et pourtant, pas toujours évident d’innover quand il s’agit du mulot le plus célèbre que l’informatique connaisse.

En effet, cette souris au premier abord est une souris sans fil comme les autres. Une souris qui bénéficie du Bluetooth pour communiquer avec votre tablette, votre PC portable… De plus elle peut être associée à un maximum de trois périphériques afin de travailler simultanément avec des tablettes iPad et Android, ainsi que des ordinateurs Windows et MacBook.

« C’est la souris Bluetooth dont toutes les équipes ont toujours rêvé. La Pro Mouse se recharge sans fil sur un pad de charge Qi, elle s’utilise sur du verre et s’associe à trois appareils : un nouveau meilleur ami pour tous les claviers ! »

C’est ce qu’affirme Gavin Slevin, directeur général de ZAGG International.

Il est vrai que ce n’est pas courant qu’une souris soit équipée de la technologie Qi. Ainsi, si vous avez un chargeur Qi pour votre smartphone ou vos écouteurs, celui-ci pourra aussi charger la souris. On peut même imaginer recharger la souris via un smartphone haut de gamme dotée de la technologie Qi et de la fonction « Reverse Charging ».

En outre, son laser lui permet d’être utilisée sur une surface vitrée. Pour ce qui est du capteur, il est de 800-1600 DPIA noter qu’il est possible de configurer le DPI pour un défilement plus rapide/plus lent. Pour le reste on retrouve deux boutons, une molette, un port USB-C pour une recharge filaire. En outre, la souris est équipée d’une batterie lithium-polymère permet une utilisation de trois mois avant sa recharge.

Prix et Disponibilité.

Proposée au prix de 89,99 euros, la souris ZAGG Pro Mouse est disponible dès aujourd’hui.