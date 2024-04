Découverte des innovations à la WWDC 2024 d’Apple le 10 juin ! iOS 18, Intelligence artificielle et bien plus.

En juin 2024, le monde technologique tournera son regard vers Cupertino, où Apple lancera sa conférence annuelle des développeurs, la Worldwide Developers Conference (WWDC 2024). De quoi sera cette année cette réunion qui devrait séduire les programmeurs Apple et pas seulement.

Et pour cause, lors de cet événement, la marque dévoile souvent les futurs développements et les mises à jour pour MacOS, iPadOS, et même VisionOS.

Mais ce n’est pas tout ; les rumeurs bruissent autour de l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans les appareils Apple, marquant potentiellement une nouvelle ère pour la marque.

WWDC 2024 : iOS 18, qu’attendre de la nouvelle mise à jour ?

L’iOS 18 est au cœur des attentes, promettant d’apporter des améliorations significatives et des fonctionnalités innovantes. Bien qu’Apple garde le silence sur les détails, l’anticipation monte autour de l’intégration plus poussée de l’intelligence artificielle, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Nul doute qu’Apple devrait lui aussi s’engouffrer dans l’IA et suivre le mouvement actuel et présenter des avancées IA pour ses produits comme l’a fait Samsung.

A relire : Apple autorise les développeurs d’app iOS à mettre leur app sur leur propre site web, mais sous certaines conditions en EU. Suite à la législation mise en place par l’Europe, Apple vient de dévoiler ses plans quant à la possibilité pour les développeurs de ne plus passer par l’Apple Store pour proposer leur…

L’avenir de l’IA chez Apple

Dans un contexte où Samsung et Intel vantent leurs avancées en IA, Apple est sous pression pour innover. Certaines sources indiquent des discussions entre Apple et Google pour intégrer le modèle IA Gemini dans les iPhone, ce qui pourrait révolutionner l’utilisation de l’IA sur mobile.

VisionOS et Apple Vision Pro : Vers une adoption accrue ?

L’année dernière, Apple a dévoilé son casque de réalité mixte, l’Apple Vision Pro, sous VisionOS. Bien que le prix élevé ait freiné certains consommateurs, de nouvelles fonctionnalités présentées à la WWDC 2024 pourraient encourager une adoption plus large.

WWDC 2024 : Une expérience immersive et inclusive

Selon certains, la keynote de Tim Cook promet des sessions enrichissantes, mettant en lumière les innovations à venir dans l’écosystème Apple.