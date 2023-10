Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, sortie demain et avec du processeur Snapdragon 8 Gen 3.

Si plusieurs spéculations couraient sur la toile concernant les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro et leur sortie, on a désormais la confirmation que les deux téléphones seront dévoilés le 26 octobre lors d’une présentation par la marque chinoise.

Xiaomi est une marque qui ne cesse de monter en puissance et séduire les passionnés de smartphone. Il faut dire que la marque a depuis quelque temps décidé de jouer dans la cour des grands avec des smartphones orientés haut de gamme comme récemment le Xiaomi 13T Pro. Cette fois la marque continue dans sa lancée et étoffe sa gamme de smartphone « flagship ».

Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, du Snapdragon 8 Gen 3 comme processeur.

Deux nouveaux appareils Xiaomi ont été repérés sur Geekbench, avec les numéros de modèle Xiaomi 23127PN0CC et Xiaomi 23116PN5BC. Selon les enregistrements de la base de données IMEI, les numéros de série correspondent respectivement au Xiaomi 14 et au Xiaomi 14 Pro. La liste des benchmarks révèle que le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro seront équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 3, ainsi que de 16 Go de RAM.

Le Xiaomi 14 a obtenu une performance multi cœur 20% supérieure à celle du Xiaomi 13. Cependant, la performance mono cœur semble identique.

La liste Geekbench révèle également que le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro seront lancés avec Android 14, prêt à l’emploi. Ces appareils seront également les premiers téléphones de Xiaomi à intégrer HyperOS, qui a remplacé MIUI.

Sortie prévue le 26 octobre.

Si des rumeurs couraient concernant une sortie possible au mois de novembre puis fin de ce mois, Xiaomi a dévoilé officiellement la date de lancement des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Et elle se fera le 26 octobre soit ce jeudi. Xiaomi a publié un teaser sur Weibo, confirmant que la série Xiaomi 14 sera officiellement lancée en Chine le 26 octobre.

D’autres informations circulent affirmant que ces nouveaux venus devraient hériter d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Prix et Disponibilité.

Toutes les informations seront publiées dès demain à la suite de la conférence de presse.