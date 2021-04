Yale fait communiquer sa serrure connectée au système Philips Hue.

Yale vient d’annoncer sa collaboration Philips Hue pour offrir un accès plus intelligent à la maison connectée de demain. Ainsi, désormais, il est possible d’associer des actions entre la serrure connectée Linus de Yale et le système d’éclairage de Philips Hue.

Vous avez toujours rêvé d’arriver chez vous avec une entrée qui s’illumine lorsque vous déverrouillez la porte ? Ou alors, de vous sentir immédiatement bienvenu et en sécurité ? Ou bien vous souhaiteriez un moyen qui vous aidera à vous souvenir d’éteindre les lumières lorsque vous quittez la maison ?

Si c’est le cas, le nouveau partenariat entre la serrure connectée Linus® de Yale et Philips Hue vous offrira exactement cela !

Il est vrai que désormais, installer de la domotique dans sa maison est devenu chose aisée. En effet, plus besoin de passer par une personne spécialisée dans le domaine. De nombreuses marques se sont engouffrées dans ce secteur avec l’arrivée du Wi-Fi et du Bluetooth et des Apps pour smartphone.

Ainsi, il est possible d’installer des lampes d’une marque, une porte de garage d’une autre et une serrure connectée tierce. Le tout connecté à votre smartphone. Après pour ce qui est de l’interaction entre les différents appareils connectées, c’est là qu’intervient notamment le service d’IFTTT. Une solution qui regroupe de nombreuses marques et qui permet de générer des interaction entre les objets connectés.

Interaction entre la serrure connectée Linus et les lampes Philips Hue.

Ainsi, vous l’avez compris, Yale et Philips Hue poursuivent leur collaboration en matière de domotique et de maison connectée en intégrant désormais encore plus d’associations entre leurs éléments connectés.

De fait, cette fois les propriétaires de la serrure connectée Linus de Yale vont pouvoir mettre en place des interactions entre la serrure et les lampes connectées de Philips Hue.

Ainsi, il est possible de concevoir un scénario qui lorsque que vous déverrouiller la serrure connectée, celle-ci donne également la commande d’allumer les lumières du hall d’entrée. De même il est également possible qu’une fois la serrure verrouillée lors de votre départ, celle-ci envoie l’information aux lampes de s’éteindre.

De la sorte, vous ne risquez pas de laisser une lampe allumée alors que vous n’êtes pas à la maison. Les deux partenaires mettent également cet aspect si jamais vous avez un logement que vous louez à des gens qui ne connaissent pas la maison.

Un partenariat gagnant pour les deux partenaires.

En tant que leader dans le domaine de l’éclairage intelligent, nous faisons en sorte que Philips Hue soit toujours plus connecté aux maisons intelligentes. Nous disposons donc d’un solide écosystème de partenaires et de « Friends of Hue », comme Yale »

explique Jasper Vervoort, Directeur de l’activité Philips Hue chez Signify.

Avec Yale, nous contribuons à offrir aux consommateurs sécurité et tranquillité d’esprit, en combinant les avantages des serrures intelligentes et de l’éclairage intelligent.

ajoute-t-il.

Pour rappel, Philips a été parmi les premiers géants en luminaire à s’intéresser aux ampoules connectées. Nous avions d’ailleurs en 2013 eu l’occasion de tester les premiers systèmes de la marque qui nécessitait la présence d’un bridge pour faire fonctionner les ampoules Philips Hue. Depuis, la marque n’a cessé d’évoluer dans le domaine.

De son coté, Yale, acteur majeur dans la sécurité avec ses serrures de porte, poignée de porte, mais aussi ses cadenas a su prendre le train en marche en matière de solution connectée. Il est vrai que d’autres acteurs s’y sont intéressés comme par exemple la marque Nuki qui propose sa serrure connectée qui vient se greffer sur une poignée de porte existante.