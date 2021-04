PC portable HP ENVY x360 15, la bonne taille pour un PC portable hybride.

HP annonce l’arrivée du PC portable HP ENVY x360 15. Un modèle qui est équipé d’un écran tactile et de charnières qui peuvent faire pivoter l’écran à 360°.

Après son PC portable HP ENVY 17 d’une taille de 17 pouces, la marque revient sur un modèle plus nomade avec le PC portable HP ENVY x360 15. Pour rappel, ce modèle offre une particularité et non des moindres qui en séduiront plus d’un, ses charnières à 360°.

PC portable HP ENVY x360 15, faite pivoter l’écran en mode tablette.

En effet, c’est une des grandes forces de ce modèle qui en fait plus qu’un simple PC portable, mais réellement un PC portable hybride. De fait, l’écran qui est tactile est fixé sur des charnières qui peuvent le faire pivoter à 360°.

De la sorte, le PC portable se transforme en mode tablette et peut être utilisé comme tel. Il pourra aussi par exemple être utilisé pour regarder des films ou sous forme de solution de présentation.

Taille, écran, poids et spécificités techniques.

Ce nouveau venu est équipé d’un écran tactile 15 pouces. À noter qu’il est possible d’opter pour un écran OLED 4K. Le PC portable HP ENVY x360 15 est relativement fin et ne pèse de 1.8Kg. Pour ce qui est du châssis, HP annonce un ratio châssis/écran de 88,7 %.

Le système d’exploitation présent n’est autre que Windows 10. Un Windows qui pourra compter sur un processeur au choix. De fait, HP laisse le choix au client de configurer le PC portable HP ENVY x360 15 avec un processeur AMD Ryzen ou Intel Core 11ème génération. La carte graphique elle est une carte graphique NVIDIA MX450.

Connectivité au top une fois de plus.

Pour ce PC portable HP ENVY x360 15, l’utilisateur pourra profiter du Wi-Fi 6. Bien évidemment, le PC portable est également compatible avec les autres normes Wi-Fi 802.11b/g/n/ac.

Autre technologie sans fil présente, le Bluetooth 5.0. Il sera ainsi possible d’utiliser une souris sans fil Bluetooth, un casque Bluetooth ou une enceinte Bluetooth.

Pour ce qui est du design, ce nouveau PC portable HP ENVY x360 15 hybride devrait conserver le même design que la version actuelle sortie l’année passée. À savoir, une coque en aluminium noir et un clavier de type chicklet avec touche espacée. Un format de clavier devenu presque un standard dans ce segment des PC portables. Dans la foulée, on retrouvera également un clavier complet intégrant une partie pavé numérique. Le PC portable HP ENVY x360 15 sera également équipé d’un large touchpad.

Une connectique sommaire, mais suffisante.

Sur ce point, en effet, vu l’épaisseur du PC portable, il n’y a guère la place pour tout mettre. Cependant, HP a équipé ce nouveau venu d’un port HDMI, d’un port USB-A auto alimenté, d’un second port USB, d’une prise jack pouvant accueillir un casque audio.

Présent également, un port USB-C qui permettra de venir brancher n’importe quel équipement voir même un de ces fameux Hub USB C Multiport qui sont en mesure de supporter pour certains jusqu’à 12 types de périphériques différents avec des ports HMDI, VGA, Ethernet…

Un Hub qui sera nécessaire si vous souhaitez vous connecter en filaire. De fait, ce modèle n’est pas équipé de port Ethernet.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, le PC portable HP ENVY x360 15 est également équipé d’un lecteur de carte SD. Ce qui permettra d’augmenter sa capacité de stockage sans devoir remplacer le disque dur au cas où vous auriez un peu trop de données à stocker.

Prix et disponibilité.

Le PC portable HP ENVY x360 15 (AMD/Intel) sera disponible dès le mois de mai auprès des revendeurs de la marque ou directement via les canaux de distribution interne. Le PC portable sera commercialisé à partir de 899€ TTC. Le prix variant selon la configuration que choisira le client.