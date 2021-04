Creative SXFI AIR GAMER : un nouveau casque tout-en-un !

Avec le Creative SXFI AIR GAMER, Creative Technology annonce le lancement d’un nouveau casque qui associe toutes les performances de ses casques du SXFI AIR et du SXFI GAMER.

Avec ce nouveau modèle fraichement annoncé par la marque, Creative ajoute du sans-fil et plus particulièrement du Bluetooth à son casque filaire pour gamer Creative SXFI GAMER.

Alors, voilà maintenant plusieurs décennies que Creative est devenu une référence dans le monde de l’informatique pour ce qui est de l’audio. De fait, les moins jeunes d’entre nous se souviendront des cartes audio Creative SoundBlaster 16, Creative SoundBlaster 32, ou encore Creative SoundBlaster 64.

La marque ensuite s’est lancée dans les périphériques audio pour PC. Depuis quelques années maintenant la marque propose aussi ses casques audio filaires, sans fil et pour gamer. Il y a deux ans, la marque lançait sa technologie SXFI. Une technologie qui immerge totalement l’auditeur dans un univers spatial audio au sein même de casques audio.

Creative SXFI AIR GAMER, le top de l’audio en Bluetooth ?

En tout cas, Creative annonce clairement ce modèle comme son casque Super X-Fi le plus polyvalent jamais conçu.

« Avec le Bluetooth 5.0 et la connectivité USB-C, le SXFI AIR Gamer offre le meilleur des deux mondes : à la fois de la musique sans fil et des films et jeu sans décalage lorsqu’il est connecté à un PC ou une console »

souligne la marque.

Des fonctions et de la spécificité technique.

Ce casque de type supra aural récupère certaines données de ses prédécesseurs. Par exemple les fonctions tactiles présentes sur un des écouteurs du casque. Celles-ci permettent de réglez les niveaux de volume en faisant un glisser de doigt verticalement pour augmenter ou diminuer le volume. Un glissé de gauche à droite permettra de passer à la plage suivante ou à la plage précédente.

Pour ce qui est du casque à proprement paré, il est doté de haut-parleur de 50 mm de diamètre avec des aimants néodyme. On notera également la présence du processeur UltraDSP Super X-Fi intégré. Autant de fonctionnalités qui donneront une immersion audio de type 5.1 et 7.1 dans les films ou les jeux.

Le Creative SXFI AIR GAMER est également muni d’un micro sur tige qui permettra aux gamers de se faire entendre correctement par les autres membres de leur team. Cerise sur le gâteau, la fonction Gamerchat permettra de jouer à un jeu sur console tout en ayant une conversation sur Discord depuis son smartphone.

Effectivement, si vous n’êtes pas gamer vous ne pouvez pas le savoir, mais si vous jouez sur console à certains jeux genre Minecraft et autres, il ne vous est pas possible de communiquer avec vos pots qui jouent eux aussi au même eux, mais depuis un PC. Discord devient alors le moyen de communication le plus fréquemment utilisé.

Câble USB-C et Bluetooth, le meilleur des deux mondes selon l’usage.

Le Creative SXFI AIR GAMER hérite donc du Bluetooth. À la fois pour une écoute plus cool de vos musiques depuis votre smartphone ou comme dit plus haut pour avoir la possibilité de coupler votre smartphone durant vos séances de jeux.

Mais si le Bluetooth offre ses avantages, Creative ne coupe pas le cordon pour autant pour les gamers qui pourront toujours associer le casque par câble à leur PC ou leur consol via un câble USB renforcer pour réduire le plus possible la latence entre l’image et le son.

Creative annonce à ce propose une compatibilité avec Windows PC, MacOs , PS4™, PS5™, ou encore la Nintendo Switch™.

Prix et disponibilité.

Le Creative SXFI AIR GAMER est disponible au prix de lancement de 139,99 €. Pour le moment le casque est uniquement disponible sur le site de Creative. Cependant, le casque devrait être disponible prochainement auprès de tous les revendeurs d la marque.