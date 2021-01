Nuki lance son Power Pack pour sa Smart Lock !

Power Pack, derrière ce nom se cache la nouvelle évolution de sa serrure connectée Smart Lock. Une nouvelle amélioration qui offre une plus grande autonomie pour la serrure connectée de Nuki.

Le monde de la domotique évolue depuis quelques années, et ce grâce au Wi-Fi et au Bluetooth. Ainsi, grâce à notre usage du smartphone, la domotique devient de plus en plus abordable et facile à mettre en place.

Nuki s’est lancé dans l’aventure de la domotique il y a quelques années en proposant une serrure connectée. On avait eu d’ailleurs l’occasion de découvrir la serrure lors de l’Ifa de Berlin 2017. Ensuite nous avons même testé la serrure connectée Nuki Smart Lock 2.0 l’année passée.

Power Pack, un an d’autonomie pour la Smart Lock.

Depuis, la marque ne cesse de faire évoluer son produit. Ainsi, le Power Pack offre désormais la possibilité de remplacer les piles par une batterie rechargeable.

La marque souligne que :

« Le premier bénéfice est d’étendre l’autonomie de plusieurs mois à un an environ (avec une moyenne de huit verrouillages ou déverrouillages par jour). C’est aussi meilleur pour la planète, car cela évite le remplacement de piles à usage unique ».

De fait, la particularité de ce pack est de permettre aux possesseurs d’une serrure Smart Lock de ne plus devoir remplacer les piles au fil du temps des utilisations de la serrure connectée. Pour ce faire le Power Pack module viendra se glisser à la place des piles pour alimenter la serrure connectée.

Pour ce qui est de la manière de recharger ce module, il suffira de le sortir de la serrure connectée et de le charger via un câble USB-C. Selon Nuki, la charge complète du Power Pack dure environ 10 heures.

Prix et disponibilité.

Le Nuki Power Pack est compatible avec les Nuki Smart Locks 1.0 et 2.0 et peut désormais être commandé exclusivement via la boutique en ligne Nuki. Le prix public conseillé du Power Pack de 49 euros.