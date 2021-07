Microsoft Teams s’ s’invite dans IFTTT.

Microsoft Teams est devenu LA solution avec Zoom pour les vidéo-conférences depuis l’arrivée de la « pandémie » du Covid-19 avec le passage massif au télétravail. Le logiciel ne cesse de s’adapter à l’univers de chacun et s’invite désormais dans l’univers de la domotique de l’IFTTT.

Alors, tout d’abord petit rappel de ce que sont Microsoft Teams et IFTTT pour ceux qui ne le savent pas ou auraient déjà oublié.

Microsoft Teams.

Microsoft Teams est LE logiciel phare de Microsoft pour proposer des vidéos conférences, chat, note en entreprise. Le logiciel a vu son émergence en entreprise avec l’arrivée de la « pandémie » sur le Covid-19. De fait, Microsoft a su très vite réagir pour proposer aux entreprises une nouvelle solution plus malléable et flexible que Skype for business.

Au point que de nos jours, toutes les entreprises utilisent Microsoft Teams pour leur conférence, mais pas que. De fait, le logiciel s’est agrandi et propose désormais la possibilité de faire de la messagerie instantanée, créer des groupes de discussions, d’informations…

IFTTT.

IFTTT est ce que l’on pourrait appeler le couteau suisse multi fonction en matière de domotique connectée. Avec l’arrivée de la domotique facile et de produits de toutes marques, il devenait compliqué pour les utilisateurs de gérer leur domotique via leur smartphone.

Une application pour les Philips Hue, une application pour son thermostat Honeywell, une autre application pour sa porte de garage et ses volets Somfy… Bref, pour résoudre ce problème, IFTTT est né ! Un écosystème dans lequel tous les constructeurs peuvent venir créer leur applet.

Bref, une seule App dans laquelle vous avez tous vos « boutons » favoris.

Microsoft Teams dans IFTTT ça fait quoi ?

Avec cette nouvelle intégration, vous allez pouvoir au sein de votre système domotique ajouter Microsoft Teams. En effet, l’éditeur propose de nouveaux applets comme la possibilité de recevoir un lecteur de flux de news dans Teams, d’afficher des photos du jour de la NASA , d’envoyer les messages que vous manquez sur votre smartphone directement vers Teams.

En outre, il y a même un widget qui vous permettra de venir associer votre caméra dans Microsoft Teams.

Pour profiter de ces fonctionnalités, rendez-vous sur le site de l’IFTTT.