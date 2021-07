Les nouveaux Galaxy Fold présentés le 11 aout.

Samsung vient d’annoncer officiellement que son « Galaxy Unpacked » aura lieu le 11 aout. Un évènement qui devrait réserver des surprises comme l’absence d’un nième Galaxy Note et l’arrivée de nouveaux téléphones mobiles pliables.

C’est de coutume depuis plus ou moins cinq ans maintenant pour Samsung de dévoiler ses nouveaux téléphones mobiles haut de gamme courants du mois d’aout. De fait, les derniers Samsung Galaxy « S » ont eu droit à une sortie à la mi-août.

Une sortie qui permettait notamment au constructeur coréen de présenter ses nouveaux smartphones sur le salon IFA de Berlin.

Get ready to unfold !

L’invitation presse que nous avons reçue est pour le moins explicite. En effet, l’invitation papier que nous avons reçue se présente sous la forme d’une feuille A4 pliée à la manière d’un éventail avec le slogan « Get ready to unfold ».

La marque annonce par ailleurs vouloir ouvrir un nouveau chapitre sur son histoire. Donc plus de doute possible, le constructeur coréen présentera avant tout des téléphones mobiles pliables. Bref, il ne fait plus aucun doute que cet évènement présentera le tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3. Un smartphone que certains espéraient voir arriver en juillet.

Par ailleurs, autre surprise, bien que, l’absence d’une nouvelle version du Galaxy Note. Effectivement, Samsung a officialisé le fait qu’il n’y aura plus de Galaxy Note à l’avenir. Cette gamme de téléphones mobiles avait séduit une clientèle bien précise notamment grâce à son stylo qui permettait des fonctions évoluées et innovantes.

Seulement voilà, depuis les dernières versions du Galaxy S, la différence entre un Samsung Galaxy S et Samsung Galaxy Note devenait presque inexistante. Par ailleurs, le volume des ventes de ce dernier n’était pas non plus au rendez-vous. Notamment à cause de cette trop proche similitude entre les deux appareils.

Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip, quoi de neuf ?

Certaines rumeurs vont bon train, mais rien encore de confirmé à 100%. On sait cependant que normalement les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 et Samsung Galaxy Z Flip présenteront des caractéristiques similaires aux versions actuelles. Ainsi, ceux qui avaient été séduits par les versions actuelles de ces téléphones mobiles pliables devraient être séduits à nouveau.

Restera à voir si la sortie de ces nouveaux modèles permettra de faire baisser le prix des modèles actuels. Ce qui permettrait de faire éventuellement une bonne opération en achetant un des modèles actuellement disponible sur le marché.

Prix et Disponibilité.

On patientera donc encore jusqu’au 11 aout pour découvrir tout cela. Notons au passage que vu la problématique du Covid-19 et de son variant Delta, Samsung a décidé de faire son évènement à « guichet fermé ». La présentation se fera donc via YouTube.