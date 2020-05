Priska EU : la prise universelle et connectée de Konyks.

Bonne nouvelle pour tous les aficionados de la domotique connectée. Konyks étoffe encore un peu plus sa gamme de produits connectés et propose sa nouvelle prise universelle connectée Priska EU.

La domotique ne cesse de prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Il est vrai que désormais, il devient facile d’équiper sa maison en domotique. Contrôler prises, lampes, porte de garage depuis son smartphone est un jeu d’enfant.

Konyks en est conscient et la marque propose d’ailleurs diverses solutions en la matière. Ainsi après sa solution Vollo Max pour volets électriques et son Konyks Starter Kit que nous avions testé l’année passée, la marque revient avec une nouveauté.

Priska EU, brancher et piloter !

Voilà comment on pourrait définir la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle prise connectée que propose la marque Konyks. Une prise connectée qui est relativement compacte et qui viendra se fixer sur n’importe quelle prise murale.

Outre le fait que cette prise intègre du Wi-Fi, la marque met en avant le fait que cette prise peut supporter les appareils de forte puissance (3 500 W / 16 ampères). De plus, la prise est à la norme européenne Schuko.

Comme pour les autres produits de la marque, la prise connectée Priska EU pourra être associée aux autres appareils de la marque dans l’application pour smartphone de Konyks. Application qui permettra par ailleurs de définir la prise en question. Ainsi, les consommateurs qui ont plusieurs prises Konyks pourront les différentier (Cuisine, salon…).

En effet, la marque possède désormais à son catalogue, un vaste choix de produits connectés. Que ce soit ses ampoules connectées ANTALYA (disponible en différents formats). Ou encore sa première prise connectée PRISKA+ ou son multiprise Wi-Fi POLYCO.

Priska EU, un design et un prix tout petit !

Si la prise ne prend que très peu d’encombrement, la marque annonce un prix qui l’est tout autant. En effet, la prise sera commercialisée sous la forme d’un pack de deux prises pour seulement 29.90€.

Bref, vous l’aurez compris, avec cette prise connectée, la marque française Konyks entend bien faire rentrer la domotique dans votre maison et ce à moindre cout. Les prises seront commercialisées dès la semaine prochaine.