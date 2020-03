Vollo Max de Konyks, l’interrupteur connecté pour vos volets électriques.

Konyks, société spécialisée dans les solutions domotiques étoffe encore un peu plus sa gamme et propose Vollo Max, un interrupteur connecté Wi-Fi qui pilotera à distance vos volets électriques.

Konyks, vous connaissez ? Non ? Mais si, il s’agit d’une jeune marque française appartenant à Apynov et fondée en 2016. On vous avait d’ailleurs présenté un test complet sur son Konyks Starter Kit il y a un peu plus d’un.

Ah ça y est, ça vous revient ! Bon, allez soit, sachez que désormais en plus des prises connectées, des détecteurs de portes, la marque dévoile un nouveau produit à sa gamme.

Vollo Max, un interrupteur pour piloter vos volets électriques depuis votre smartphone.

De fait, Vollo Max a pour ambition de remplacer votre traditionnel interrupteur par un interrupteur de sa composition. Particularité de cet interrupteur ? Il est Wi-Fi et possède les mêmes commandes qu’un interrupteur classique pour ouvrir ou baisser un volet électrique.

La différence, c’est ce que lui pourra s’interconnecter à votre box via une connexion Wi-Fi. Après quoi, il sera possible via l’application pour smartphone de piloter les volets électriques à distance. Et ce que vous soyez à la maison ou non.

Ainsi, plutôt que d’avoir un minuteur, il vous sera possible lorsque vous êtes en vacances de baisser ou lever les volets au même moment auquel vous vous levez ou vous vous coucher. Une interprétation plus naturelle qui laissera penser que vous êtes à la maison.

Aussi, si jamais vous avez un doute, il vous suffira de prendre votre smartphone et l’application pour vous assurer que tous les volets de la maison sont bien fermés.

Plusieurs Vollo Max et une gestion globale ou individuelle.

Effectivement, Konyks précise que via l’application, il est possible de contrôler plusieurs interrupteurs séparément ou tous ensembles. Par ailleurs, chaque volet (ou tous) peut également se piloter à la voix avec les assistants vocaux. « OK, Google, ferme le volet du séjour ».

Enfin, le Vollo Max reste malgré tout un « vrai » interrupteur physique et il sera possible de piloter les volets via l’interrupteur sans avoir besoin du smartphone.

L’interrupteur est au format standard et pourra donc remplacer un interrupteur classique sans grande difficulté

Ce n’est pas bien compliqué, car les dimensions sont standardisées, il faut juste couper le courant avant.

Souligne la marque avec une pointe d’humour.

Enfin, l’interrupteur est rétroéclairé pour actionner le bon bouton sans se tromper dans la pénombre. Disponible dès ce mois de mars, l’interrupteur pour volets roulants Wi-Fi Vollo Max est commercialisé au prix de 39,90 €.