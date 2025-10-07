Flash Prime Day : UGREEN MagFlow Qi2 25W en réduction sur Amazon

Le UGREEN MagFlow Qi2 25W est un chargeur sans fil magnétique compatible avec les appareils équipés de la norme Qi2. Il permet une recharge rapide jusqu’à 25 watts et intègre un système de protection contre la surchauffe et la surtension. Son design compact en fait un accessoire discret et pratique pour un usage quotidien à la maison ou au bureau.

Prix conseillé : 52,24 EUR –

Prix : 52,24 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

[ Qi2 25W Certifié ] Intégrant la dernière technologie Qi2 25W, ce chargeur MagSafe recharge iPhone 17 Pro Max à 50 % en environ 30 minutes. Sa vitesse est comparable à celle d'un chargeur filaire PD, mais sans fil. Conçue pour l'écosystème iPhone, il inclut des protections contre les surtensions, surintensités, surchauffe, courts-circuits et la détection d'objets étrangers (FOD).

[ 2 EN 1 ] Ce chargeur sans fil charge simultanément iPhone et AirPods, avec une puissance de Qi2 25W pour iPhone et 5W pour AirPods (avec étui MagSafe). Il élimine les câbles superflus et offre une solution de charge épurée pour un espace de travail organisé.

[ Compatibilité Étendue ] Ce chargeur induction iPhone est compatible avec iPhone 17/ iPhone 17 Air/ iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max, les séries iPhone 16/15/14/13/12 (tous modèles), AirPods (4/3 & Pro 3/2/1). *Veuillez utiliser un étui MagSafe ou non étui. Prise en charge : Qi2.2 25W (série iPhone 17; série iPhone 16, iOS 26+ requis), Qi2.0 15W (séries iPhone 15/14/13, iOS 17.2+ requis ; série iPhone 12, iOS 17.4+ requis).

[ Ultra-Portable ] Avec des dimensions compactes une fois plié (6 × 6 × 4.25 cm) et un poids léger (224g), ce chargeur magnétique est idéal pour les déplacements et voyages. Parfait pour la table de nuit, le bureau, son angle réglable (0° à 70°) et son utilisation verticale ou horizontale permettent une utilisation pratique pendant la charge.

[ NOTE ] 1. Ce stand MagSafe est spécialement conçu pour iPhone et AirPods, il n'est pas recommandé de charger des appareils d'autres marques. 2. Pour des performances optimales, utilisez un chargeur et un câble de 45W+. 3. Le port USB-C (OUT) latéral est destiné à la charge d'iWatch, et le port USB-C (IN) arrière sert à alimenter le chargeur sans fil lui-même.

Prix conseillé : 52,24 EUR –

Prix :

52,24 EUR

Acheter sur Amazon