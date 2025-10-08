Bon plan Prime Day : l’Apple Mac Mini en baisse sur Amazon

L’Apple Mac Mini reste une référence pour ceux qui recherchent un ordinateur compact et puissant. Ce modèle propose la puce Apple Silicon, garantissant une efficacité énergétique et des performances adaptées aussi bien à la bureautique qu’aux tâches créatives. Sa connectique complète et son design minimaliste en font un appareil polyvalent pour les espaces réduits. À l’occasion du Prime Day, il bénéficie d’une baisse de prix intéressante sur Amazon.

Caractéristiques techniques :

ENCORE PLUS PETIT. TELLEMENT PLUS PUISSANT – L’ordinateur de bureau Mac mini est un véritable concentré de puissance dans un format carré ultra-compact mesurant moins de 13 centimètres de côté. Conçu pour Apple Intelligence*. Repensé autour de la puce Apple, pour permettre à la spectaculaire M4 de déployer toute sa vitesse et ses capacités. Et équipé de ports très pratiques à l’avant comme à l’arrière.

PETIT DEHORS. PUISSANT DEDANS – Avec son format carré d’à peine 13 centimètres de côté, le Mac mini trouve parfaitement sa place à côté d’un moniteur, et peut être installé n’importe où.

CONNEXIONS À CHOIX MULTIPLES – Connectez-vous à l’aide des ports Thunderbolt, HDMI et Gigabit Ethernet situés à l’arrière et, pour la première fois, des ports USB-C et de la prise casque situés à l’avant.

BOOSTÉ PAR LA M4 – La puissante puce M4 livre des performances spectaculaires pour vous garantir vitesse et fluidité.

CONÇU POUR APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence est le système d’intelligence personnelle qui vous aide à écrire, à vous exprimer et à en faire plus sans effort. Grâce à des technologies révolutionnaires de protection de la vie privée, vous avez la garantie que personne ne peut accéder à vos données, pas même Apple*.

