Bon plan : La Caméra Surveillance WiFi Tapo 2K(3MP) à 18€

L’univers de la surveillance domestique s’enrichit avec la Caméra Surveillance WiFi Tapo 2K(3MP). Ce modèle se distingue par une qualité d’image 2K, soit 3 mégapixels, offrant ainsi une précision de vision accrue pour un prix compétitif en période de promotion, actuellement à -53% soit à 18€.

Tapo est une marque qui élargit constamment son catalogue en proposant des produits accessibles et fiables dans le domaine de la domotique. Tapo développe des solutions de sécurité connectées, permettant de surveiller son domicile à distance avec simplicité.

Une caméra WiFi de haute résolution pour la sécurité de votre domicile

La Caméra Surveillance WiFi Tapo 2K(3MP) est conçue pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité domestique. Avec une résolution de 3 MP, elle permet de capter des images nettes et détaillées, qu’il s’agisse de jour ou de nuit, grâce à sa vision nocturne infrarouge. La marque étoffe ainsi son catalogue avec un modèle à la pointe de la technologie, capable de détecter les mouvements et d’envoyer des notifications en temps réel via une application mobile.

Des fonctionnalités avancées pour un meilleur contrôle

Tapo introduit de nouvelles références en intégrant des fonctionnalités comme la détection intelligente des mouvements et le suivi automatique des objets. Cette caméra permet également une communication bidirectionnelle grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés. La Tapo 2K(3MP) se connecte facilement à votre réseau WiFi et ne nécessite aucune installation complexe, ce qui élargit encore son éventail de produits. La surveillance peut être gérée à distance via une application dédiée, ce qui renforce son utilité dans les foyers modernes.

Sécurité renforcée et confidentialité protégée

En matière de protection des données, Tapo complète son éventail de produits avec une caméra capable de stocker les vidéos localement sur une carte microSD jusqu’à 256 Go, ou via un service cloud sécurisé. Cela garantit la confidentialité des enregistrements tout en permettant un accès rapide aux séquences enregistrées en cas de besoin. La marque diversifie ses collections en intégrant des options de stockage variées pour s’adapter aux préférences des utilisateurs.

Un produit abordable avec des performances solides

La Caméra Surveillance WiFi Tapo 2K(3MP) est disponible en promotion à -53%, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un dispositif de surveillance efficace et abordable. La caméra est d’ores et déjà commercialisée au prix de 24,99 €, et peut être installée immédiatement après l’achat sans nécessiter d’abonnement payant pour profiter de ses fonctionnalités principales.

Récapitulatif technique

Résolution : 2K (3 MP)

Connexion : WiFi

Vision nocturne : Infrarouge jusqu’à 30 pieds

Stockage : MicroSD jusqu’à 256 Go / Cloud sécurisé

Détection de mouvement : Oui

Suivi automatique : Oui

Communication bidirectionnelle : Oui

Application mobile : iOS et Android

Sécurité : Cryptage des données

