LinkBuds Speaker : Une Nouvelle Référence signée Sony

L’enceinte LinkBuds Speaker de Sony fait son entrée sur le marché, enrichissant l’offre audio du constructeur. Avec des fonctionnalités intelligentes et un design compact, elle s’annonce comme une solution pratique pour une écoute en continu tout au long de la journée.

Fonctionnalités intelligentes pour une expérience fluide

La LinkBuds Speaker se distingue par ses fonctions intelligentes telles que le Auto Switch. Cette fonctionnalité permet un basculement automatique du son entre les écouteurs et l’enceinte lorsque les LinkBuds sont rangés dans leur boîtier, et inversement. Cela garantit une transition fluide entre les différents appareils audio de la gamme. De plus, avec la fonction Quick Access, il suffit d’un simple contact pour accéder à sa plateforme musicale préférée, tandis que Auto Play adapte la musique en fonction de la routine quotidienne. Ces innovations facilitent l’utilisation de l’enceinte, permettant aux utilisateurs de rester connectés à leur musique de manière continue.

Un son équilibré malgré la taille compacte

Sony continue d’étoffer sa gamme en proposant des produits qui misent sur la qualité sonore. La LinkBuds Speaker est équipée d’un haut-parleur X-Balanced, associé à un tweeter et des radiateurs passifs pour offrir un son clair et équilibré, malgré son format réduit. Ce choix technique permet à l’enceinte de délivrer une performance audio riche et immersive, adaptée aussi bien à l’écoute musicale qu’aux appels.

Un compagnon idéal pour la mobilité

La LinkBuds Speaker a été pensée pour s’adapter aux déplacements fréquents. Dotée d’un anneau détachable, elle est facile à transporter, que ce soit d’une pièce à l’autre ou pour une utilisation en extérieur. De plus, sa station d’accueil permet un rechargement simplifié, assurant que l’enceinte soit toujours prête à l’emploi. La LinkBuds Speaker offre ainsi une autonomie de 25 heures, garantissant une écoute prolongée sans interruption.

Robustesse et design épuré

En plus de ses performances audio, Sony élargit son offre en introduisant des produits résistants et esthétiques. La LinkBuds Speaker bénéficie d’une certification IPX4, assurant une résistance à l’eau, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements variés. Son design intemporel, disponible en gris clair et en noir, s’intègre parfaitement dans différents intérieurs.

Compatibilité avec l’application Sony | Sound Connect

Sony propose également de nouvelles fonctionnalités via son application Sony | Sound Connect. Celle-ci permet de contrôler à distance les options comme l’Auto Switch, le Quick Access et l’Auto Play, offrant ainsi une expérience encore plus personnalisée et optimisée pour l’utilisateur.

Disponibilité et prix

La LinkBuds Speaker sera disponible dès octobre au prix de 159 €. Avec son prix compétitif et ses nombreuses fonctionnalités, elle vient compléter l’éventail des produits Sony dans le segment des enceintes portables.

Récapitulatif technique

Basculement automatique entre écouteurs et enceinte via Auto Switch

entre écouteurs et enceinte via Haut-parleur X-Balanced , tweeter et radiateurs passifs

, tweeter et radiateurs passifs Autonomie : jusqu’à 25 heures

: jusqu’à Résistance à l’eau IPX4

Quick Access et Auto Play pour une utilisation simplifiée

et pour une utilisation simplifiée Anneau détachable pour faciliter le transport

pour faciliter le transport Disponible en gris clair et noir

et Compatibilité avec l’application Sony | Sound Connect

Prix : 159 €

