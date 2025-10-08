Prime Day : promo sur le Samsung Galaxy Book4 360

Le Galaxy Book4 360 combine finesse et polyvalence avec un écran tactile rabattable et un stylet S Pen. Il s’adresse aux utilisateurs souhaitant un appareil flexible entre tablette et ordinateur portable. Ce modèle fait partie des offres mises en avant par Amazon durant le Prime Day.

Prix conseillé : 1 799,00 EUR –12%

Prix : 1 579,98 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Des performances exceptionnelles : le processeur puissant Intel Core 7 nouvelle génération offre des performances optimales pour vos travaux et vos loisirs. Jouez à des jeux ou accomplissez vos projets rapidement et restez au top de vos performances

Immergez vous dans vos films, jeux, et contenus préférés avec l'écran Super AMOLED de 15,6 pouces. Profitez de couleurs riches et d'un temps de réponse rapide, le tout sans vous soucier de vos yeux grâce à une émission réduite de lumière bleue ² ³ ⁴ ⁵

Utilisez des gestes multi-touches intuitifs pour naviguer sur l'écran tactile interactif du Galaxy Book4 360, puis, lorsque l'inspiration vous vient, retournez l'écran et utilisez le S Pen pour faire des croquis, noter des idées ou peaufiner vos chefs-d'œuvre avec précision ² ⁷

Une multitude de ports permettent de connecter facilement plusieurs appareils, profitez de transferts de données ultra rapides avec deux ports Thunderbolt 4 et connectez-vous aisément via HDMI, USB 3.2 Type-A, microSD et HP/MIC 3,5pi.

Améliorez vos appels vidéo en utilisant votre smartphone Samsung Galaxy comme caméra connectée avec votre Galaxy Book4 360. Basculez facilement entre les caméras avant et arrière pour obtenir l'angle de votre choix et profitez d'appels de qualité supérieure avec des vidéos améliorées ¹ ⁸ ⁹ ¹⁰

