Offre Prime Day : la Microsoft Surface Pro en baisse

La Microsoft Surface Pro associe légèreté et puissance dans un format hybride tablette-PC. Elle offre un affichage de qualité, une bonne autonomie et une compatibilité avec le stylet Surface. Ce modèle figure parmi les produits Microsoft proposés en promotion pendant le Prime Day sur Amazon.

Prix conseillé : 1 368,68 EUR –

Prix : 1 365,83 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Afin de soutenir les initiatives de développement durable visant à réduire les déchets électroniques, le bloc d’alimentation est désormais vendu séparément. ​La puissance minimale nécessaire pour recharger la Surface Pro (11e édition) est de 39 W. Pour en savoir plus, consultez aka.ms/SurfaceChargingOptions

Copilot+ PC : L’IA entre dans une nouvelle ère. Le 2 en 1 Surface le plus rapide et le plus intelligent jamais conçu

Le 2-en-1 le plus puissant du marché : Plus rapide que l’iPad Pro M3 [1]. Une vitesse fulgurante et des fonctionnalités de nouvelle génération grâce à un puissant accélérateur d’IA et un tout nouveau processeur pour une expérience multitâche inégalée

Une flexibilité sans pareille : Des performances de pointe dans un design à la flexibilité hors normes avec son pied intégré emblématique à 165 degrés

Obtenez votre nouveau super pouvoir : Améliorez votre productivité et votre créativité grâce aux expériences uniques offertes par ces PC nouvelle génération basés sur l’IA, avec le Snapdragon X Elite

Prix conseillé : 1 368,68 EUR –

Prix :

1 365,83 EUR

Acheter sur Amazon