Flash Prime : le Samsung Galaxy S24 Ultra à prix réduit

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par son écran AMOLED, son module photo polyvalent et sa compatibilité S Pen. Conçu pour les utilisateurs exigeants, il offre une expérience fluide et des performances haut de gamme. À l’occasion du Prime Day, il bénéficie d’une baisse de prix temporaire sur Amazon.

Prix conseillé : 1 368,59 EUR –

Prix : 1 589,00 EUR

Caractéristiques techniques :

Le pouvoir d'en faire plus... tout en en faisant moins grâce à l'IA : Retouchez vos photos, traduisez instantanément vos appels téléphoniques, convertissez vos enregistrements vocaux en texte et résumez vos notes grâce à l'IA, le tout à partir de votre smartphone ¹ ² ³ ⁴

Le titane comme bouclier ultime : Durable, résistant à l'eau et à la poussière (IP68), et aux rayures grâce au verre Corning Gorilla Armor, le Galaxy S24 Ultra est prêt pour l'aventure. Ecrivez, naviguez et créer sur le nouvel écran avec le stylet S Pen intégré ⁵ ⁶ ⁷

Notre photophone le plus avancé : profitez de 200MP assistés par l'IA. Le moteur ProVisual, reconnaît les objets et réduit le bruit, zoomez avec des photodiodes 1,6 fois plus grands et un téléobjectif OIS plus large ⁶ ⁸ ⁹

Le plus performant des Galaxy : La nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy est la plus puissante jamais embarquée sur un smartphone Galaxy. Dédiée au gaming, elle donnera le surplus de puissance nécessaire à vos interminables sessions de jeu

Vraiment éblouissant : Sa luminosité grimpe jusqu'à 2600 nits et sa technologie Vision Booster permettent de profiter de ses contenus préférés, même en plein soleil ¹³

