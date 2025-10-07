Flash Prime Day : Netatmo Tête Thermostatique Connectée

La tête thermostatique connectée Netatmo permet de réguler la température pièce par pièce via application. Compatible avec les principaux systèmes de chauffage, elle aide à optimiser la consommation énergétique tout en conservant le confort domestique.

Prix conseillé : 78,99 EUR –6%

Prix : 74,16 EUR

Caractéristiques techniques :

2 PILES SUPPLÉMENTAIRES INCLUSES : notre Tête Thermostatique Intelligente Aditionnelle est fournie avec 2 piles supplémentaires (4 au total), grâce à ces piles supplémentaires, vous pourrez profiter d'une utilisation prolongée sans craindre d'être à court d'énergie

ACCESSOIRE : la Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle fonctionne uniquement avec le Thermostat Intelligent Netatmo ou avec le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo, et vous permet de contrôler la température chez vous avec encore plus de précision

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE : réalisez encore plus d'économies d'énergie lorsque vous chauffez votre habitation

CHAUFFAGE INTELLIGENT : la fonction Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de votre logement pour garantir la température voulue

CONTRÔLE À DISTANCE ET PAR LA VOIX : contrôlez vos Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles à distance depuis votre smartphone, et grâce aux compatibilités Apple HomeKit, Alexa et Assistant Google, vos Têtes Thermostatiques Intelligentes bénéficient de la commande vocale

