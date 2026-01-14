Bon plan Samsung S25 : 250 € de remise sur le pack S25 Noir 128 Go 5G + PowerBank chez Boulanger

Le bon plan Samsung S25 avec PowerBank à -250 € chez Boulanger attire l’attention des acheteurs à la recherche d’un smartphone performant à prix réduit en ce début d’année. Cette offre promotionnelle met en avant un pack complet combinant le mobile et une batterie externe pour moins de 700 €, une remise rare sur un flagship récent.

La marque Samsung est un acteur majeur du marché des smartphones Android, reconnu pour la qualité de ses écrans AMOLED, la puissance de ses processeurs et l’intégration d’innovations photo et IA dans ses appareils haut de gamme. Depuis plusieurs générations, la gamme Galaxy S se positionne comme un choix solide pour les utilisateurs exigeants.

Performance et design du Galaxy S25

Le Samsung Galaxy S25 5G 128 Go bénéficie d’un design compact, d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec rafraîchissement adaptatif 120 Hz et d’une finition soignée qui facilite la prise en main. Sous le capot, le smartphone intègre le processeur Snapdragon 8 Elite associé à 12 Go de RAM, offrant une réactivité fluide pour les tâches quotidiennes comme les jeux ou la navigation multitâche.

A relire : Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone qui fait le pont entre qualité et accessibilité Envie d’un smartphone stylé, rapide, et pas hors de prix ? Le Galaxy S25 FE de Samsung débarque avec une promesse simple : vous offrir l’essentiel de l’expérience haut de gamme… sans…

Photo et vidéo : un système polyvalent

En photo, le Galaxy S25 se distingue par un triple module avec un capteur principal de 50 Mpx stabilisé (OIS), un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3. Le smartphone est aussi capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 8K, ce qui séduira les créateurs de contenu et les utilisateurs soucieux de qualité d’image.

Autonomie, PowerBank incluse et usage au quotidien

La batterie interne du S25 offre une capacité de 4000 mAh compatible avec la charge rapide filaire et sans fil, tandis que la PowerBank incluse dans le pack permet de prolonger facilement l’autonomie lors de déplacements ou de longues journées sans accès à une prise. Ce bundle est ainsi pensé pour les utilisateurs nomades.

Le bon plan chez Boulanger : une remise de 250 €

Grâce à une remise de près de 26 % chez Boulanger, ce pack combinant le Samsung Galaxy S25 128 Go 5G en noir avec une PowerBank est proposé à 699 € au lieu de 949,99 €, soit 250 € de réduction par rapport au prix de référence. Cette offre est l’un des meilleurs deals disponibles pendant les soldes, avec un prix final qui passe sous une barre psychologique importante pour un smartphone haut de gamme avec accessoire inclus.

Pour qui est ce pack ?

Ce pack séduira particulièrement :

les utilisateurs cherchant un smartphone puissant pour l’année 2026 sans payer le plein tarif,

ceux qui voyagent souvent et ont besoin d’une batterie externe,

les amateurs de photo/vidéo souhaitant un appareil capable de capturer des images de haute qualité,

les consommateurs qui souhaitent une offre tout-en-un incluant smartphone et accessoire sans devoir acheter séparément.

Récapitulatif technique

Écran : 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Mémoire : 12 Go RAM + 128 Go stockage

Photo : 50 Mpx (principal) + 12 Mpx (ultra grand-angle) + 10 Mpx (téléobjectif)

Vidéo : 8K

Batterie interne : 4000 mAh

Accessoire inclus : PowerBank externe (capacité variable selon offre)

Réseau : 5G

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

