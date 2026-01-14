realme Watch 5 : une montre connectée pensée pour le quotidien

La realme Watch 5 s’impose comme une montre connectée taillée pour accompagner les usages quotidiens, alliant design, autonomie et technologies intelligentes. Avec un écran AMOLED, une batterie durable et un ensemble de fonctionnalités de suivi santé et sport, elle vise à répondre aux besoins d’un large public, du sportif occasionnel à l’utilisateur qui veut simplement garder un œil sur sa santé et ses notifications.

realme étoffe ainsi son catalogue de produits wearables, avec une proposition qui mêle élégance, résistance et simplicité d’usage. Dans un marché où la concurrence est de plus en plus forte, cette montre mise sur un rapport qualité‑prix attractif pour séduire.

Un grand écran AMOLED pour une lisibilité optimale

L’un des premiers éléments qui ressort de la realme Watch 5 est son écran AMOLED de 1,97 pouces. Ce grand écran offre une luminosité suffisante pour une lecture confortable, que ce soit en intérieur ou en plein soleil. L’affichage est fluide, avec des couleurs riches et des contrastes marqués, ce qui améliore l’expérience d’utilisation au quotidien.

Le design de l’écran est intégré dans un boîtier en alliage d’aluminium, doté d’une couronne fonctionnelle en titane. Cette couronne facilite la navigation dans les menus et apporte une touche de sophistication à l’esthétique globale. L’ensemble reste léger au poignet, tout en donnant une impression de robustesse.

La montre propose une personnalisation poussée avec plus de 300 cadrans disponibles. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter l’apparence de leur montre à leur style personnel ou à leurs besoins du moment, qu’ils privilégient des informations plus sportives, plus minimalistes ou plus artistiques.

Autonomie longue durée pour ne pas s’inquiéter de la recharge

L’autonomie est un critère essentiel pour une montre connectée, et la realme Watch 5 mise sur ce point avec une batterie de 460 mAh. Selon realme, cette capacité permet d’atteindre jusqu’à 16 jours d’autonomie en utilisation standard, un chiffre qui peut être étendu à 20 jours en mode Smart Light. Cette autonomie permet à la montre de tenir sans recharge pendant de longues périodes, même avec un usage régulier du suivi d’activité.

La longévité de la batterie est également estimée à cinq ans, un indicateur intéressant pour ceux qui souhaitent un appareil durable. Cette autonomie rassure les utilisateurs qui ne veulent pas être confrontés à une recharge quotidienne, comme c’est souvent le cas avec d’autres wearables.

Suivi santé et sport : complet et intuitif

La realme Watch 5 n’est pas qu’une simple extension du smartphone au poignet : elle intègre une série de capteurs et de modes sportifs pour accompagner l’utilisateur dans ses objectifs de santé et de remise en forme.

Parmi les fonctions de suivi, on retrouve :

Suivi de l’activité quotidienne (pas, calories brûlées, distance parcourue),

Modes sportifs multiples , adaptés à différentes activités (marche, course, cyclisme, etc.),

GPS indépendant compatible 5‑GNSS , qui permet d’enregistrer précisément les trajets sans avoir besoin du smartphone,

Suivi du cœur, pour mesurer le rythme cardiaque tout au long de la journée.

Le GPS indépendant est un vrai plus pour les sportifs. Il permet une analyse précise des parcours réalisés sans que le téléphone ne soit nécessaire, ce qui est pratique pour courir ou faire du vélo en toute liberté.

Connectivité pratique au quotidien

La montre connectée se connecte en Bluetooth à un smartphone pour étendre ses fonctionnalités. Elle permet notamment :

Appels Bluetooth HD : passer ou recevoir des appels directement depuis la montre,

Contrôle de la musique : gérer la lecture musicale de votre téléphone depuis votre poignet,

NFC intégré : pour les paiements compatibles ou l’accès à des cartes et adhésions.

L’intégration du NFC est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leur montre pour accéder à des services sans sortir leur téléphone ou portefeuille.

La certification IP68 garantit que la montre résiste à l’eau et à la poussière, ce qui en fait un compagnon fiable pour les activités quotidiennes, y compris sous la pluie ou lors d’entraînements intensifs.

Design, couleurs et disponibilité

La realme Watch 5 est proposée en deux coloris : Argent Titane et Noir Titane, des teintes sobres qui s’accordent avec différents styles vestimentaires, du plus casual au plus habillé. Son design équilibré permet de l’intégrer facilement dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la salle de sport ou en sortie.

La montre est disponible dès maintenant sur Amazon au prix indicatif de 69,99 €, ce qui la place dans une gamme accessible face à une concurrence qui monte souvent en gamme tarifaire.

realme Watch 5 : pour qui et pourquoi ?

Avec son grand écran, son autonomie importante, son GPS intégré et ses nombreuses fonctionnalités, la realme Watch 5 s’adresse à un large public :

Ceux qui cherchent une montre connectée simple à utiliser mais complète,

Les personnes qui veulent un suivi santé et sport fiable sans complexité,

Les utilisateurs soucieux d’un bon rapport qualité‑prix.

Elle ne remplace pas un smartphone, mais elle complète efficacement son usage, en particulier pour les notifications, les appels, le suivi d’activité et les paiements sans contact.

En mêlant esthétique, performance et accessibilité, realme étoffe son écosystème de produits connectés et confirme son ambition sur le segment des wearables.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 1,97 pouces

Boîtier : Alliage d’aluminium, couronne en titane

Personnalisation : + de 300 cadrans

Batterie : 460 mAh, 16–20 jours d’autonomie

GPS : Indépendant compatible 5‑GNSS

Connectivité : Bluetooth HD, NFC

Résistance : IP68

Coloris : Argent Titane, Noir Titane

Prix indicatif : 69,99 €

