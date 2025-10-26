Bon plan Xiaomi : le Redmi 15 5G 256Go à moins de 200€, une aubaine à saisir.

Avec l’arrivée du dimanche, les bons plans tech refont surface. Cette fois, c’est Xiaomi qui attire l’attention avec une remise intéressante sur son dernier Redmi 15. Un smartphone 5G au stockage généreux de 256 Go, affiché sous la barre symbolique des 200 €.

La marque chinoise Xiaomi, connue pour son positionnement agressif sur le rapport qualité/prix, étoffe ici sa gamme d’entrée de gamme avec un smartphone complet, pensé pour les usages du quotidien. Ce Redmi 15 vient compléter un catalogue déjà dense, visant les utilisateurs à la recherche de performance à petit prix.

Smartphone 5G à moins de 200€ : Xiaomi frappe encore fort

Le Redmi 15 5G n’est pas seulement abordable, il propose une connectivité 5G qui devient de plus en plus essentielle, même sur les modèles économiques. À ce prix, c’est un argument de poids pour un usage fluide, notamment en streaming ou navigation web mobile. Xiaomi confirme son ambition de démocratiser l’accès à la 5G, même sur les segments les plus accessibles.

Un écran Full HD+ de 6,79 pouces pour un confort visuel étendu

Avec sa dalle LCD de 6,79 pouces en définition Full HD+, le Redmi 15 se positionne dans la catégorie des grands formats. Idéal pour les vidéos, les réseaux sociaux ou encore les jeux mobiles, cet écran affiche une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, garantissant une expérience fluide. Xiaomi ne néglige pas l’ergonomie, malgré une orientation entrée de gamme.

256 Go de stockage : un espace rarement vu à ce prix

C’est sans doute l’un des points les plus marquants de ce bon plan : le stockage de 256 Go en UFS 2.2, une capacité encore rare dans cette gamme tarifaire. Elle permettra d’éviter l’ajout d’une carte microSD tout en profitant d’un bon débit de lecture/écriture. Un vrai plus pour les utilisateurs actifs sur photo, vidéo ou installation d’apps volumineuses.

Une fiche technique équilibrée pour un usage quotidien

Le Redmi 15 s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 6100+, une puce taillée pour offrir un bon compromis entre performance et efficacité énergétique. Couplé à 4 Go de RAM, le smartphone vise la stabilité plutôt que la puissance brute. On peut s’attendre à une gestion correcte du multitâche et des applications usuelles comme les messageries, la navigation ou les réseaux sociaux.

Une autonomie bien pensée grâce à une batterie de 5000 mAh

Comme souvent chez Xiaomi, l’autonomie est prise au sérieux. Le Redmi 15 embarque une batterie de 5000 mAh, un standard désormais bien installé mais toujours efficace. Cette capacité assure une utilisation confortable sur une journée entière, voire plus selon les usages. La charge rapide 18W reste modeste, mais suffisante pour les utilisateurs peu pressés.

Récapitulatif technique