Bon plan du dimanche : 300€ de réduction sur le PC Gamer MSI Cyborg 15 A12VF-1035FR

Le MSI Cyborg 15 A12VF-1035FR s’impose comme un choix de prédilection pour les gamers et créateurs de contenu. Animé par un processeur Intel® Core™ i5-12450H de 12ème génération, ce PC Gamer garantit une réactivité et une rapidité d’exécution sans faille. La carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU avec 8 Go GDDR6 offre des performances graphiques impressionnantes, permettant de vivre les jeux les plus exigeants avec des détails saisissants et une fluidité remarquable. La mémoire DDR5 de 16 Go, extensible jusqu’à 64 Go, et le stockage sur SSD PCIeGen4 de 512 Go complètent cet ensemble pour une expérience utilisateur sans compromis, que ce soit pour le jeu ou la création de contenu, notamment pour le métavers.

Caractéristiques techniques :