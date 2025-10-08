Prime Day : offre sur le robot aspirateur DREAME A2

Le DREAME A2 est un robot aspirateur compact doté d’un système de navigation précis et d’une puissance d’aspiration optimisée. Conçu pour entretenir différentes surfaces, il offre un nettoyage autonome et régulier. Amazon le propose actuellement en réduction dans le cadre du Prime Day.

Prix conseillé : 1 999,00 EUR –14%

Prix : 1 714,00 EUR

Caractéristiques techniques :

[Conf. Auto limites et cartographie double fusion] L'entretien intelligent des pelouses avec OmniSense 2.0; Détection 3D et caméra HDR avec des vues détaillées et conf; auto des limites et cartographie précise d'un terrain de 3000 m². Ni câblage ni station de base RTK requis

[OmniSense 2.0 : Système d'ultra-détection 3D et caméra AI] L'entretien des pelouses ultime avec OmniSense 2.0, système révolutionnaire d'ultra-détection 3D équipé d'une caméra HDR assistée par algorithme qui détecte jusqu'à 70 mètres avec vue grand angle à 360° × 59° et une précision centimétrique, pour une perception plus complète et détaillée de l'environnement 3D du jardin

[Connexion 4G fluide, toujours garantie] L'A2 est équipé du module Dreame Link, assurant une connexion en temps réel même sans Wi-Fi; Vous pouvez suivre votre tondeuse grâce à Google Maps, et si elle s'aventure en dehors de la zone cartographiée, l'application enverra immédiatement une alerte, garantissant ainsi la sécurité de votre tondeuse à tout moment; Nous offrons 3 ans de données gratuites pour une tranquillité d'esprit à long terme

[Système de coupe EdgeMaster] La technologie EdgeMaster permet d'étendre le disque de lame de l'A2 pour une coupe rapprochée, en maintenant la distance de disque à bord inférieure à 5 cm pour une tonte complète et une couverture maximale

[Évitement d'obstacles Omni 3D géré par IA] Utilisant les données du Cloud 3D et la technologie de vision IA, A2 identifie et évite plus d'objets de jardin, même les plus petits, (les hérissons et tuyaux d'eau); Meilleure reconnaissance et évitement d'objets avec mises à jour continues de l'algorithme, et sécurité multicouche de votre famille et vos animaux

