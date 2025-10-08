Offre du jour Amazon : les écouteurs Sony WF-1000XM5

Les Sony WF-1000XM5 se distinguent par une réduction de bruit active de qualité et une restitution sonore précise. Légers et discrets, ils offrent une autonomie confortable et un appairage simplifié avec les appareils compatibles. Pensés pour les utilisateurs en déplacement, ils garantissent un bon équilibre entre performance et confort. Amazon les inclut dans ses promotions du moment à l’occasion du Prime Day.

Prix conseillé : –

Prix : 229,95 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

DÉCOUVREZ LE SONY WF-1000XM5 - Ecouteurs premium qui combinent une qualité de son exceptionnelle avec la meilleure réduction du bruit.

LA MEILLEURE RÉDUCTION DE BRUIT : Les WF-1000XM5 sont dotés d'une technologie de pointe qui leur permet de réduire les bruits extérieurs sur une large bande passante, des basses aux hautes fréquences.

UNE QUALITÉ AUDIO INÉGALÉE: Grâce à notre nouveau diaphragme Dynamique Driver X, vous entendrez des voix plus riches et des détails plus fins. Les formats Hi-Res Audio, DSEE Extreme, 360 Reality Audio et d'autres formats audio innovants peuvent également être appréciés pour une immersion maximale.

LECTURE NON-STOP : Profitez de 8h d'autonomie avec vos écouteurs Bluetooth et de 16h de plus grâce à la recharge via le boîtier, pour un total de 24h d'écoute à chaque fois que vous sortez de chez vous.

LÉGERS ET ÉLÉGANTS: Avec leur texture à la fois mat et feutré, et leur design ergonomique - ces petits écouteurs offrent confort et stabilité, tout en améliorant l'isolation sonore. Disponibles en noir/argent/rose foncé

Prix conseillé : –

Prix :

229,95 EUR

Acheter sur Amazon