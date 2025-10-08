Flash Prime Day : le casque Sony WH-1000XM5SA en promotion

Le Sony WH-1000XM5SA s’impose comme l’un des casques les plus reconnus pour son isolation sonore active et sa qualité audio équilibrée. Ce modèle associe confort, autonomie longue durée et compatibilité multipoint Bluetooth. Il est conçu pour offrir une expérience d’écoute haut de gamme, tant pour la musique que pour les appels. Durant le Prime Day, il profite d’une réduction notable sur Amazon.

Prix conseillé : 279,00 EUR –5%

Prix : 265,00 EUR

Caractéristiques techniques :

DÉCOUVREZ LE SONY WH-1000XM5SA : Casque sans fil primé offrant une réduction de bruit haut de gamme, une qualité sonore exceptionnelle, une qualité d'appel cristalline et un confort luxueux, ce casque est identique à notre WH-1000XM5, mais est livré avec un étui souple.

RÉDUCTION DE BRUIT PREMIUM : Avec quatre microphones sur chaque écouteur, les sons ambiants indésirables sont éliminés avec encore plus de précision. L'Optimiseur Auto NC garantit que les performances de réduction du bruit sont toujours optimisées en fonction de votre environnement.

QUALITÉ AUDIO INEGALÉE : Nos haut-parleurs premium améliorent la sensibilité aux hautes fréquences, et sont compatibles Hi-Res Audio, grâce au LDAC, notre technologie de codage audio adoptée par l'industrie musicale.

LECTURE NON-STOP : L'impressionante autonomie de 30h vous apporte assez d'autonomie, même pour les plus longs trajets. Pour un chargement rapide, un adaptateur secteur compatible USB-PD (vendu séparément) fournira 3h de lecture avec seulement 3min de charge.

LÉGER ET ÉLÉGANT : Conçu avec des matériaux de première qualité et avec un design ergonomique, les coussinets moelleux enveloppent vos oreilles, tandis que l'arceau réglable assure un ajustement sur mesure.

