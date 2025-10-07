Prime Day : Logitech G502 HERO en promotion sur Amazon

La Logitech G502 HERO est une souris gaming filaire réputée pour sa précision et sa robustesse. Elle dispose de boutons programmables, d’un capteur haute résolution et d’un design ergonomique pensé pour le confort en jeu.

Prix conseillé : 34,49 EUR –

Prix : 44,90 EUR

Caractéristiques techniques :

Capteur HERO 25K: la nouvelle génération du capteur optique HERO offre une précision nouvelle à votre souris allant jusqu’à 25 600 PPP tout en ne générant ni lissage, ni filtrage, ni accélération. Taux de rapport USB : 1000 Hz (1 ms)

11 Boutons Programmables et Roulette de Défilement Ultra-Rapide Double Mode: la souris filaire pour gamer Logitech G vous offre une personnalisation complète de vos paramètres de jeu

Poids Ajustable: Ajustez la glisse de votre souris. cinq poids de 3,6 g sont livrés avec la souris filaire G502 HERO pour trouver la configuration idéale et optimiser vos performances de gamer

LIGHTSYNC RVB: la technologie LIGHTSYNC vous offre un éclairage RVB entièrement personnalisable, synchronisez les animations et les effets d'éclairage avec vos autres dispositifs Logitech G . Accélération maximale : > 40 G

Système de Tension de Bouton Mécanique: chaque clic est plus net et plus fiable grâce à un système mécanique de tension avec ressorts et pivots dans les boutons gauche et droite

