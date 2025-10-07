Offre Amazon : Acer Aspire 3 A317-54-54DZ à prix réduit

L’Acer Aspire 3 A317-54-54DZ est un ordinateur portable de 17 pouces adapté aux usages quotidiens. Il embarque un processeur Intel Core et un large espace de stockage. Son format généreux convient aux tâches bureautiques et multimédias.

Caractéristiques techniques :

PUISSANCE DE TRAITEMENT : Processeur Intel Core i5-1235U (10 coeurs), 16 Go RAM DDR4, 512 Go de SSD, Intel Iris Xe Graphics; temps de chargement accéléré et d'une qualité graphique améliorée

DES IMAGES SAISISSANTES : Laptop avec écran Full HD IPS (1920 x 1080) de 17,3 pouces à bords fins, pour des couleurs réalistes et des images éclatantes; BlueLightShield atténue la lumière bleue

PRODUCTIVITÉ CONTINUE : L'Acer Aspire 3 est léger et fin avec 2,23 kg pour 20,9 mm d'épaisseur, optimisé pour le travail et les loisirs; notebook avec jusqu'à 6h d'autonomie (8,5 en lecture vidéo)

PUISSANCE SANS FIL : Maintenez un signal sans fil stable et puissant grâce au Wi-Fi (802.11ac); la webcam (720p HD, 1280 x 720) et le microphones optimisés permettent une clarté audio et visuelle

ACER ASPIRE 3 : Ordinateur portable Acer avec un processeur puissant, des images éclatantes, une grande variété de ports (3 USB 3.2 et HDMI 2.1, entre autres) et beaucoup d'espace pour vos projets

