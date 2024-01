Bon Plan : 500€ de réduction sur le LENOVO Yoga Pro 9.

Boostez votre créativité avec les processeurs Intel® Core™ de 13e génération du Yoga Pro 9 configurés pour fonctionner avec Lenovo X Power, augmentant la puissance brute du processeur et multipliant par 10 vos performances. Profitez d’un flux de travail créatif fluide, du multitâche, de la collaboration, des jeux, des graphiques et bien plus encore. La solution de réglage personnalisé Lenovo X Power booste le processeur. La puce est 24 % plus petite, la carte mère est plus petite et plus rapide, et la mémoire CPU est plus courte pour profiter de la RAM ultra-rapide de 6 400 MHz. Sa carte mère plus petite offre plus d’espace pour les ventilateurs, permettant à l’ordinateur portable de fonctionner jusqu’à 130 W..

Caractéristiques techniques :