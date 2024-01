Enceintes In-Ceiling 8 pouces de Sonos, la solution audio connectée en toute discrétion.

Sonos propose une nouvelle solution d’enceintes connectées pour la maison qui viennent s’intégrer dans le plafond pour plus de discrétion. Des enceintes développées par Sonos et fabriquées sur mesure par Sonance.

Sonos est un poids lourd dans le monde de l’audio et plus particulièrement de l’audio multiroom et connecté. Si la marque propose tout type d’enceinte, elle propose cette fois une enceinte qui vient s’encastrer dans les plafonds pour plus de discrétion.

Enceintes In-Ceiling de Sonos, un condensé de technologie et d’audio dans le plafond.

Avec ces nouvelles enceintes In-Ceiling, Sonos propose une nouvelle solution pour écouter de la musique à la maison en toute discrétion. Effectivement, les enceintes sont des enceintes à encastrer dans le plafond (ou éventuellement dans le mur). D’une taille de 8 pouces, elles ont été développées par Sonos en partenariat avec Sonance.

Elle se présente sous la forme de cercles à encastrer d’une taille au choix de 6 ou 8 pouces. L’enceinte vendue par paire est dotée d’un woofer élargi de 20,3 cm fabriqué sur mesure et d’un moteur à longue course pour des médiums doux, des basses profondes. On y retrouve également un tweeter de 30 mm.

Sur la face supérieure (visible) on retrouve une grille magnétique en acier disponible en blanc. À noter que Sonos souligne que cette grille peut être peinte par le client pour être intégrée avec son intérieur.

Étudiées pour fournir du son partout dans la maison.

D’un point de vue sonore, l’enceinte offre un angle de couverture nominal de 100°. Des enceintes qui une fois associée au Sonos Amp pourront être pilotées depuis votre smartphone ou votre tablette. En outre, il sera possible également de faire le calibrage sonore des enceintes par rapport à la pièce, et ce afin de fournir le meilleur rendu sonore en fonction de la pièce ou vous vous trouvez. Une technologie que propose Sonos depuis quelques années sur une grande variété de ses enceintes audio connectée.

Prix et Disponibilité.

Les Enceintes In-Ceiling de 8 pouces seront disponibles à l’achat au printemps et commercialisées au prix de 1099€ la paire.