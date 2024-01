Cradlepoint E100 5G, un routeur 5G pour entreprise.

Avec son Cradlepoint E100 5G, la marque Cradlepoint, filiale de la division Business Area Enterprise Wireless Solutions (Solutions sans fil pour les Entreprises) d’Ericsson, entend proposer une nouvelle solution pour les boutiques éphémères les petites entreprises.

Avec cette nouvelle solution réseau, la marque entend séduire les sites et entreprises de petite taille qui ont besoin de connexion réseau sans forcément devoir supporter une architecture trop lourde comme pour les grandes entreprises. Et plutôt que de passer par une connexion internet filaire de type xDSL ou fibre, Cradlepoint propose une connexion 5G facile à mettre en place.

Cradlepoint E100 5G, Cradlepoint NetCloud Exchange, SD-WAN et Zero Trust.

Ce nouveau routeur 5G dédié au segment des PME a pour objectif d’apporter une nouvelle solution aux professionnels de type PME. Avec l’utilisation de la 5G, la marque positionne également son routeur comme une solution réseau pour des modèles originaux de boutiques éphémères et magasins expérimentaux, souvent de plus petite taille, pour répondre aux demandes des consommateurs en matière d’expériences interactives.

« Historiquement, de nombreuses fonctionnalités de connectivité dont les grandes entreprises, y compris les commerces de détail et les organisations de services financiers, ont besoin pour leurs activités n’étaient pas disponibles ou inabordables pour les sites de petite taille. Avec une connectivité 5G à la pointe du marché, une sécurité Zero Trust, un SD-WAN et une gestion du Cloud, le tout dans un petit format, les responsables IT peuvent désormais s’adapter aux sites décentralisés en toute confiance, une nécessité sur le marché en pleine évolution que nous connaissons aujourd’hui ».

déclare Donna Johnson, CMO de Cradlepoint et Head of Enterprise Wireless Solutions Marketing d’Ericsson.

Des solutions dédiées à la sécurité.

Outre le simple fait d’être connecté, la marque entend apporter un plus également en matière de sécurité au professionnel avec sa solution « Zero Trust Connect-and-go » qui permet de sécuriser le WAN en permettant aux entreprises de remplacer les VPN complexes par un réseau Zero Trust plus sûr.

En outre, comme pour des solutions de type Cisco Meraki, Ruckus ou Ubiquity, le client a accès au Cradlepoint NetCloud Exchange, une interface en ligne qui permet d’avoir un aperçu de tout ce qui transite et de contrôler le tout à distance.

Enfin, si le Cradlepoint E100 5G est doté de 5G, il est également doté du Wi-Fi. Du Wi-Fi 5 double bande.

Prix et disponibilité.

Le Cradlepoint E100 5G est proposé au prix de 1299€ avec 1 an de souscription et à 1749€ avec 3 ans de souscription.