Bon plan Prime Day : le Lenovo Legion 5 15IRX10

Le Lenovo Legion 5 15IRX10 s’adresse aux amateurs de jeux vidéo recherchant un ordinateur portable équilibré entre performance et refroidissement. Il intègre une carte graphique dédiée et un écran à taux de rafraîchissement élevé. Ce modèle bénéficie d’une réduction durant le Prime Day sur Amazon.

Prix conseillé : 1 799,99 EUR –

Prix : 1 899,99 EUR

Caractéristiques techniques :

Lenovo PureSight OLED Gaming : Profitez d’un jeu en haute fidélité, d’une précision des couleurs exceptionnelle et d’une autonomie prolongée. Des temps de réponse rapides, des taux de rafraîchissement flexibles et des ajustements pilotés par l’IA garantissent des visuels nets et fluides. La technologie anti-burn-in assure des performances durables.

Expérience de jeu ultra-silencieuse : Legion Coldfront: Hyper maintient votre système au frais grâce à des ventilateurs turbo, des caloducs 3D et un réglage intelligent par IA. Changez de mode avec Fn+Q, tandis que Acoustic AI Sound Sync ajuste ls performances pour un jeu fluide et un travail STEM optimal.

Profitez de 3 mois de PC Game Pass : Jouez à des centaines de jeux PC de haute qualité avec votre nouvel appareil Lenovo Legion et bénéficiez de 3 mois de PC Game Pass.

Brisez les codes : Élégant et sobre en Eclipse Black. Il est 13 % plus léger et plus fin qu’avant, avec une finition gravée au laser, une caméra avec E-Shutter et des indicateurs RGB qui affichent instantanément votre mode de performance.

Explorez vos passions, élevez votre jeu : Équipé de technologies optimisées par l’IA, de processeurs Intel Core i7 et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 5070 pour ordinateurs portables, il excelle en jeu, en streaming et pour les études. Parfait pour jouer et étudier où que vous soyez.

