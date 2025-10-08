Flash Prime Day : le thermostat connecté Netatmo en promo

Le thermostat connecté Netatmo permet de réguler la température du logement à distance via application mobile. Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage, il favorise une meilleure gestion énergétique. À l’occasion du Prime Day, ce produit bénéficie d’une offre mise en avant sur Amazon.

3 PILES SUPPLÉMENTAIRES INCLUSES : notre Thermostat Intelligent est fourni avec 3 piles supplémentaires (6 au total), grâce à ces piles supplémentaires, vous pourrez profiter d'une utilisation prolongée sans craindre d'être à court d'énergie

ECONOMISEZ DE L’ENERGIE : faites des économies grâce au planning de chauffage et chauffez votre maison selon vos besoins. En vacances ? Programmez les modes Absent et Hors-Gel.Puissance de commutation : max 120 W

CONTRÔLE A DISTANCE ET VOCAL : contrôlez votre Thermostat Intelligent Netatmo à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur ou via les assistants vocaux grâce aux compatibilités Apple Homekit, Alexa et Assistant Google

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE : installez vous-même facilement votre Thermostat Intelligent Netatmo en moins d’une heure top chrono. Installez-le où vous le souhaitez : en sans-fil (sur piles), pour le placer où bon vous semble, ou en filaire, accroché au mur. Connectez-le ensuite au Wi-Fi (2.4GHz) via l’application

THERMOSTAT INTELLIGENT CONFORME AU DÉCRET 2027 : A partir de 2027, l’installation de thermostats programmables deviennent obligatoires. Faites des économies grâce au planning de chauffage et chauffez votre maison selon vos besoins. Visitez notre boutique Amazon pour plus d’information.

