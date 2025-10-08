Offre du jour Amazon : les Google Pixel Buds Pro 2

Les Google Pixel Buds Pro 2 proposent une réduction de bruit active et une intégration fluide avec Android. L’autonomie prolongée et la qualité sonore équilibrée en font une option adaptée aux usages quotidiens. Ils figurent parmi les offres Prime Day disponibles sur Amazon.

Prix conseillé : 199,00 EUR –10%

Prix : 179,00 EUR

Caractéristiques techniques :

Des écouteurs conçus pour un confort inégalé.

Les Pixel Buds 2 sont petits, légers et confortables. Utilisez le stabilisateur rotatif pour maintenir vos écouteurs en place lorsque vous faites du sport, ou ajustez-les dans l'autre sens pour un confort longue durée.

Conçue pour l'IA, la puce Tensor A1 permet une suppression active du bruit deux fois plus puissante pour un son de haute qualité.

Les Pixel Buds Pro 2 s'associent facilement à votre téléphone, votre montre et votre tablette Pixel pour vous faire profiter d'appels d'une grande clarté. Le service Localiser mon appareil vous montre la position exacte de vos écouteurs sur une carte.

La Détection de conversation met votre musique en pause lorsque vous commencez à parler. Plus besoin d'enlever vos écouteurs!

