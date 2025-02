Bon plan : 70€ de réduction sur la Montre connectée Garmin Venu 3S 41mm en acier Soft Gold

Les amateurs de montres connectées et de sport vont apprécier cette offre : la Garmin Venu 3S 41mm en acier Soft Gold bénéficie d’une réduction de 70€ sur son prix habituel. Une belle opportunité pour s’offrir ce bijou de technologie, pensé pour le suivi de la santé et de l’activité physique au quotidien.

Garmin, une référence des montres connectées sportives

Depuis des années, Garmin s’impose comme un acteur majeur dans l’univers des montres connectées, notamment pour les sportifs. Avec ses gammes Forerunner, Fenix et Venu, la marque américaine propose des appareils performants, adaptés aussi bien aux athlètes qu’aux utilisateurs soucieux de leur bien-être.

Un design élégant et raffiné

La Garmin Venu 3S séduit par son écran AMOLED de 1,2 pouce, offrant une belle luminosité et des couleurs éclatantes. Son boîtier de 41mm en acier Soft Gold, associé à un bracelet en silicone ivoire, apporte une touche d’élégance qui lui permet de s’adapter à toutes les occasions, du sport aux rendez-vous professionnels.

Un suivi de santé avancé

Ce modèle embarque un large éventail de fonctionnalités pour le suivi du bien-être. Parmi elles :

Fréquence cardiaque en continu

Analyse du sommeil avec recommandations personnalisées

Capteur SpO2 pour mesurer l’oxygénation sanguine

Suivi du stress et exercices de respiration

L’application Garmin Connect permet de centraliser toutes ces données pour un suivi précis et une meilleure compréhension de son état de forme.

Une alliée pour le sport et l’entraînement

Que ce soit pour le running, le vélo, la natation ou encore le yoga, la Venu 3S propose plus de 30 profils d’activités intégrés. Grâce au GPS, à l’accéléromètre et à l’altimètre, elle permet d’obtenir des mesures précises sur ses performances. Son assistant d’entraînement suggère également des séances adaptées au niveau et aux objectifs de chacun.

Une autonomie confortable

Avec une autonomie pouvant atteindre 10 jours en mode smartwatch, la Garmin Venu 3S se distingue par son endurance. En mode GPS activé, elle peut tenir jusqu’à 21 heures, ce qui permet de suivre des séances longues sans craindre une panne de batterie.

Une réduction de 70€ à ne pas manquer

En ce moment, la Garmin Venu 3S 41mm en acier Soft Gold bénéficie d’une réduction de 70€ chez Fnac, une occasion idéale pour s’équiper à moindre coût. Ce bon plan est à saisir rapidement, les offres sur les modèles premium de Garmin étant rarement aussi intéressantes.

Récapitulatif technique