📺 Bon Plan : 100€ de réduction sur la TV Neo QLED Samsung TQ65QN90D 165 cm 4K Smart TV 2024

Les amateurs de belles images et de technologie dernier cri vont être ravis : la TV Neo QLED Samsung TQ65QN90D bénéficie actuellement d’une réduction de 100€ sur son prix initial. Ce modèle 2024, avec son écran de 165 cm, offre une qualité d’image en 4K Ultra HD, une dalle Neo QLED de dernière génération et un design élégant en Noir Titane.

Samsung, leader du marchĂ© des tĂ©lĂ©viseurs haut de gamme, continue d’innover avec cette TQ65QN90D. Cette Smart TV, issue de la gamme Neo QLED 2024, se distingue par son Ă©cran Mini LED offrant un contraste amĂ©liorĂ© et une luminositĂ© exceptionnelle. En combinant puissance d’affichage, fonctionnalitĂ©s connectĂ©es et design Ă©purĂ©, Samsung renforce encore sa position sur le marchĂ© du home cinĂ©ma.

🔥 Une qualité d’image impressionnante grâce à la technologie Neo QLED

Le Neo QLED repose sur l’utilisation des Mini LED, des diodes 40 fois plus petites que les LED classiques. RĂ©sultat ? Un contraste ultra-prĂ©cis, des noirs plus profonds et des couleurs Ă©clatantes. Grâce Ă la technologie Quantum HDR 2000, cette tĂ©lĂ©vision atteint un pic de luminositĂ© impressionnant, idĂ©al pour les films HDR et les jeux vidĂ©o en 4K.

🎮 Samsung TQ65QN90D, Un téléviseur taillé pour le gaming

Les gamers ne sont pas oubliés avec cette TQ65QN90D. Dotée d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, elle assure une fluidité d’image exceptionnelle, notamment pour les jeux en 4K à haute fréquence d’images. De plus, la présence de ports HDMI 2.1 garantit une compatibilité parfaite avec les consoles nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X.

🧠Un processeur puissant pour une image optimisée

Au cœur de cette Smart TV, on retrouve le processeur Neural Quantum Processor 4K. Grâce à l’intelligence artificielle, il optimise chaque image en améliorant la netteté et la clarté, quelle que soit la source. Ce téléviseur upscale également les contenus en basse définition pour les afficher en quasi-4K, ce qui améliore nettement l’expérience visuelle.

📡 Smart TV & connectivité : une expérience complète

La Samsung TQ65QN90D est une véritable Smart TV fonctionnant sous Tizen OS. Avec Samsung Gaming Hub, vous pouvez jouer à des jeux en cloud sans console grâce à des services comme Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now. En plus, les applications phares comme Netflix, Disney+ et Prime Video sont accessibles directement depuis l’interface.

💰 Une offre à saisir : 100€ de réduction sur la Samsung TQ65QN90D

Actuellement en promotion, cette TV 65 pouces bénéficie d’une réduction immédiate de 100€, ce qui représente une excellente occasion d’investir dans un modèle premium. Son design épuré, ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une TV haut de gamme en 2024.

đź“Ś RĂ©capitulatif technique

Écran : 65 pouces (165 cm) Neo QLED

: 65 pouces (165 cm) Neo QLED RĂ©solution : 4K Ultra HD (3840 x 2160)

: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Technologie : Mini LED, Quantum HDR 2000

: Mini LED, Quantum HDR 2000 Taux de rafraîchissement : 144 Hz

: 144 Hz Processeur : Neural Quantum Processor 4K

: Neural Quantum Processor 4K Système d’exploitation : Tizen OS

: Tizen OS Gaming : HDMI 2.1, 4K 120/144 Hz, Samsung Gaming Hub

: HDMI 2.1, 4K 120/144 Hz, Samsung Gaming Hub Audio : Dolby Atmos, Object Tracking Sound

: Dolby Atmos, Object Tracking Sound Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ports HDMI 2.1

📢 Profitez de cette offre dès maintenant et améliorez votre expérience TV avec la Samsung TQ65QN90D !