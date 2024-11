Black Friday 2024 : Encore une Bonne Affaire ou un Souvenir du Passé ?

Le mois de novembre est arrivé, annonçant l’arrivée imminente du Black Friday 2024. Cet événement, autrefois incontournable pour réaliser de bonnes affaires, continue-t-il de tenir ses promesses ?

Cette année, la question se pose aussi pour les amateurs de marques. L’événement s’accompagne-t-il d’offres alléchantes, ou l’époque des grosses réductions est-elle désormais derrière nous ?

Les Réductions du Black Friday : Une Promesse Encore Tenue ?

Au fil des années, le Black Friday s’est imposé comme une période de réductions massives sur une large gamme de produits. Toutefois, les deux dernières éditions ont été marquées par une certaine déception des consommateurs. En effet, les remises phares de 70 % qui avaient fait la renommée de cet événement semblent avoir disparues au profit de promotions plus modestes, souvent inférieures à ce que l’on pouvait espérer il y a encore cinq ans.

Les raisons derrière cette évolution sont multiples. L’évolution de l’économie mondiale, marquée par une inflation persistante et une augmentation des coûts de production, joue un rôle clé dans l’érosion des réductions affichées. Par ailleurs, les enseignes n’ont pas manqué d’ajuster leurs stratégies, offrant tout au long de l’année des promotions éparpillées qui limitent l’impact des remises du Black Friday.

L’Impact de l’Inflation et la Montée des Prix

L’économie mondiale a connu des bouleversements ces dernières années, et le Black Friday n’est pas resté à l’écart de ces changements. L’épisode de forte inflation a entraîné une hausse des coûts de production et des prix à la consommation. Les grandes enseignes sont donc confrontées à la difficile équation de maintenir des marges rentables tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de remises. Cette augmentation des prix complique la mise en place de réductions impressionnantes durant l’événement.

De nombreux consommateurs ont également noté que les produits les plus récemment lancés sur le marché sont souvent exclus des meilleures offres du Black Friday. Au lieu de cela, les remises sont généralement appliquées à des produits plus anciens ou sur des stocks moins stratégiques.

Faut-il Toujours Attendre le Black Friday pour Faire des Affaires ?

Avec la diversification des promotions tout au long de l’année, le Black Friday est-il encore le moment idéal pour réaliser de bonnes affaires ? La réponse est nuancée. D’une part, les promotions pendant cet événement restent souvent attractives pour certaines catégories de produits, notamment l’électronique et les articles pour la maison. D’autre part, les consommateurs avisés peuvent également trouver des offres équivalentes tout au long de l’année, grâce à des événements promotionnels concurrents tels que le Prime Day d’Amazon ou les soldes saisonnières.

Les grandes marques continuent d’élargir leur catalogue et d’introduire de nouveaux modèles tout au long de l’année. Elles proposent également des variantes de leurs produits phares afin de satisfaire une demande toujours plus large et diversifiée. Ces stratégies répondent à un changement des habitudes d’achat, les consommateurs étant devenus plus réactifs aux opportunités promotionnelles au fil des mois.

Vers un Black Friday Différent en 2024 ?

Pour le Black Friday 2024, les attentes sont partagées. Beaucoup espèrent une réelle opportunité de profiter de réductions substantielles, tandis que d’autres anticipent une continuité des tendances des années précédentes. Il est possible que les consommateurs continuent de voir des offres limitées sur les dernières innovations, mais qu’ils puissent obtenir des réductions plus intéressantes sur les produits des gammes plus anciennes.

Pour les grandes enseignes, la stratégie semble être d’éviter une pression trop importante sur les marges, tout en maximisant l’attrait des consommateurs grâce à des promotions ciblées et personnalisées. Cela signifie qu’une vigilance accrue de la part des acheteurs est nécessaire afin de détecter les véritables bonnes affaires.

Bien évidemment nous serons présents pour vous proposer les meilleures bonnes affaires du Black Friday

Récapitulatif Technique

Black Friday 2024 : événement promotionnel annuel à la fin du mois de novembre.

: événement promotionnel annuel à la fin du mois de novembre. Inflation : augmentation des prix limitant l’ampleur des remises.

: augmentation des prix limitant l’ampleur des remises. Promotions : moins généreuses que par le passé, ciblant principalement des stocks anciens.

: moins généreuses que par le passé, ciblant principalement des stocks anciens. Produits récents : peu de réductions sur les nouveaux modèles.

: peu de réductions sur les nouveaux modèles. Opportunités : offres éparpillées tout au long de l’année.

