Bon Plan : PC Portable Gamer MEDION Erazer Crawler E25 à 749,99€.

En ce weekend de janvier en pleine période de soldes, nous vous avons trouvé un PC Portable Gamer MEDION Erazer Crawler E25 à 749,99€ au lieu de 869,95 € sur le site de Cdiscount.

Caractéristiques techniques :

Processeur AMD Ryzen 5

Le processeur AMD Ryzen 5 de dernière génération offre suffisamment de réserves de puissance pour applications exigeantes et sessions de jeu spontanées. Les tâches quotidiennes et les flux vidéo haute résolution ne font pas transpirer le processeur car il fonctionne particulièrement efficacement et offre beaucoup de performances avec une consommation d’énergie minimale.

Windows 11 Famille

Jouer aux derniers jeux avec des graphismes qui rivalisent avec la réalité. Jouer avec des joueurs de console. Jouer avec les appareils que vous aimez. Avec Windows 11 Famille, vous pouvez jouer comme vous le souhaitez.

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

La NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Ti vous offre un plaisir de jeu intense même en déplacement. La carte graphique des spécialistes de NVIDIA confère à votre ordinateur portable des performances qui sont littéralement impressionnantes. vous pouvez ainsi profiter de taux de rafraîchissement fluides, d’un affichage ultra-net et d’effets de lumière puissants, même sans ordinateur de bureau.

Écran Full HD 15,6” avec technologie IPS

L’ écran Full HD haute résolution affiche les jeux en détail. et riche en contraste et avec des couleurs riches. La surface mate réduit également les reflets. Cela donne aux joueurs un avantage tactique car ils voient simplement plus que leurs adversaires.

512 Go SSD

SSD pour un système plus rapide

Le SSD intégré avec 512 Go de mémoire fonctionne plus rapidement que les disques durs conventionnels. Le système démarre immédiatement et les temps de chargement sont considérablement réduits.

8 Go de RAM DDR4

Mémoire de travail plus rapide

La DDR4-RAM fonctionne avec une fréquence d’horloge plus élevée et est donc plus efficace que la mémoire de travail précédente. Les jeux se chargent plus rapidement et les programmes fonctionnent plus facilement.