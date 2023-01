Infinix Zero Book Ultra, un nouvel ordinateur portable prévu fin du mois !

Avec l’Infinix Zero Book Ultra, le constructeur Infinix qui propose des smartphones, mais aussi depuis trois ans des ordinateurs portables annonce l’arrivée d’un nouveau notebook. C’est en tout cas ce qu’on peut découvrir sur la page du constructeur dans la rubrique portable.

Si vous ne connaissez pas la marque Infinix, cela pourrait bien être normal. En effet, la marque n’est pas très connue par chez nous même si certains sites spécialisés on déjà eu l’occasion de tester certains de leur smartphone. La société Infinix est une entreprise qui est née dans le secteur du smartphone en Chine. La marque a su séduire notamment avec des smartphones à bas prix dans les marchés émergents. La marque depuis quelques années s’est quelque peu diversifiée et propose désormais des téléviseurs et aussi des ordinateurs portables. C’est dans ce dernier segment que la nouveauté arrive aujourd’hui !

Infinix Zero Book Ultra, puissance, connectivité et finesse.

Ainsi, la marque annonce sur son site l’arrivée du Infinix Zero Book Ultra, un ordinateur portable avec un châssis tout en aluminium avec un motif original sur le capot en aluminium brossé. Bien que la vidéo donne l’impression que le châssis peut être en carbone. Le clavier est un clavier à touche espacée de type Chiclet accompagné d’un grand touchpad central.

Pour ce qui est du cœur de la machine, Infinix a opté pour un processeur Intel de 12èm génération de type Core i9. Pour ce qui est de la mémoire système embarquée, il sera possible de l’équiper jusqu’à 32Go en LPDDR5. Pour le stockage, le choix du constructeur s’est porté sur du SSD en PCIe 4.0. La capacité pouvant atteindre les 1 To. Pour la partie graphique, on retrouve ici une puce 96EU Iris® Xe Graphics.

Un bouton pas comme les autres.

Pour ce qui est de la connectique, le constructeur met en avant sur cet Infinix Zero Book Ultra, un bouton baptisé « OVERBOOST Switch ». Ce bouton selon ce qu’on peut voir permettrait d’utiliser l’ordinateur portable à son maximum de ses capacités avec une fonction qui ferait tourner les ventilateurs (deux ventilateurs placés en dessous) plus vite pour un meilleur refroidissement. Sinon pour le reste de la connectique, on trouve sur les zones latérales des ports HDMI, USB-B 3.0 et aussi de l’USB-C. Un port USB-C qui permettra très certainement de recharger l’ordinateur plus vite. Un lecteur de carte SD est également présent.

Enfin, en termes de connectivité, l’utilisateur ne sera pas dépourvu. Effectivement, l’Infinix Zero Book Ultra pourra bénéficier du Wi-Fi 6E et profiter pleinement des bandes de fréquence 2.4GH, 5GHz et 6GHz. On notera aussi la présence du Bluetooth 5.2. On terminera par l’écran de l’ordinateur qui est une dalle de 15.6 pouces LED IPS offrant une résolution de 1920*1080 pixels.