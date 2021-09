Bon Plan du dimanche : La TV OLED LG 55A1 2021 à 999€ au lieu de 1490€

Au coeur du téléviseur OLED LG A1 se trouve le processeur a7 Gen4 AI 4K, un processeur révolutionnaire qui utilise des algorithmes d’apprentissage profond afin d’analyser et d’optimiser le contenu. Les ajustements des images et du son sont automatiques, ainsi, tout ce que vous visionnez devient spectaculaire.

De plus, la série A1 est compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos* pour une expérience cinéma unique. Dolby Vision IQ ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu que vous regardez et des conditions d’éclairage de votre pièce tandis que Dolby Atmos offre un son surround tridimensionnel immersif – une association puissante pour créer une véritable expérience cinéma.

Caractéristiques techniques :