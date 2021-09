Bon Plan du dimanche : La montre connectée OPPO Watch (format 46 mm) à 279€ au lieu de 329€.

OPPO Watch 46 mm - Montre Connectée Unisexe - Bracelet Connecté 1 Go de RAM et 8 Go de Stockage - Écran Incurvé AMOLED - Bracelet Interchangeable - Applications Préinstallées - Smartwatch - Noir

Prix conseillé : 329,99 EUR –15%

Prix : 279,00 EUR

Caractéristiques techniques :

Optimisation de votre temps : en plus de vous donner l'heure, l'OPPO Watch optimise votre temps au quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités comme, par exemple, la gestion du calendrier, la réponse rapide, les notifications de messages, le paiement mobile, le suivi des exercices entre autres

Un design confortable et pratique : la montre intelligente est dotée d'un écran Amoled à double incurvation qui délivre des couleurs vives et une qualité d'image nette et précise. Elle dispose également d'un bracelet en fluoroélastomère confortable et interchangeable

100% connecté : restez joignable à tout moment grâce à cette smartwatch homme et femme même si vous êtes en train de faire du sport ou de vous balader. Elle présente un mode aide disponible dès que vous le souhaitez pour répondre à vos demandes, même les plus pointues

OPPO ou la technologie à l'état pur : cette montre connectée homme et femme est un véritable concentré de technologie avec sa batterie lithium-ion rechargeable offrant une autonomie longue durée. La smartwatch comprend la technologie de charge rapide Vooc Watch

Satisfaction 100% garantie : OPPO ne se contente pas de vous proposer une large gamme de produits particulièrement innovants, la marque les accompagne d'un excellent service client. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

