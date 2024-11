Coyote Max : un boîtier d’aide à la conduite nouvelle génération

L’entreprise Coyote, spécialisée dans les services connectés pour l’aide à la conduite, dévoile son dernier modèle : Coyote Max. Avec ce boîtier de nouvelle génération, Coyote propose un produit plus puissant et plus précis, conçu pour offrir une aide complète aux conducteurs dans toutes les conditions de circulation. Avec des améliorations techniques et un design repensé, le Coyote Max cible les utilisateurs à la recherche d’un dispositif de navigation sécurisé et performant.

Le Coyote Max est conçu dans une démarche de durabilité, en intégrant des matériaux recyclés et un emballage éco-responsable. Ce boîtier se distingue non seulement par ses choix écologiques mais aussi par une expérience de conduite améliorée. Son nouveau design visuel et sonore vise à offrir une clarté optimale pour les alertes, en alliant sécurité et tranquillité d’esprit.

Des alertes visuelles et sonores repensées pour plus de clarté

Afin de renforcer la sécurité sur la route, le Coyote Max introduit des alertes visuelles plus progressives et des signaux sonores adaptés. L’affichage de la limitation de vitesse et de la vitesse réelle a été optimisé pour être visible rapidement. La couleur des alertes varie selon leur gravité, avec des notifications plus intenses en cas de danger immédiat. Ce design sonore et visuel permet au conducteur de réagir plus rapidement face aux changements sur la route.

Un boîtier plus puissant et précis grâce aux nouvelles technologies

Le Coyote Max embarque des composants de pointe pour offrir des performances accrues. Son processeur octa-core de 2 GHz améliore la réactivité de l’appareil, tandis que les 6 Go de RAM garantissent un fonctionnement fluide, même dans les environnements de conduite les plus complexes. Pour la localisation, Coyote a opté pour un GPS multiconstellation avec une antenne compatible avec les pare-brises athermiques, permettant une précision de positionnement élevée et fiable.

Un écran tactile haute résolution et une connectivité 4G

Équipé d’un écran tactile IPS de 4 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels, le Coyote Max offre une clarté visuelle optimale, même en plein soleil. La connectivité 4G accélère le transfert d’informations en temps réel, jusqu’à trois fois plus rapide que les anciens modèles. L’écran IPS améliore les angles de vision et l’expérience utilisateur, permettant une lecture sans effort des données de conduite.

Un assistant vocal conversationnel intégré

Pour éviter les distractions au volant, Coyote Max inclut un assistant vocal conversationnel permettant de signaler ou de confirmer des alertes par commande vocale. Grâce à ses deux micros intégrés et à sa technologie de commande « one-shot », le conducteur peut interagir facilement avec le boîtier sans détourner le regard de la route, favorisant ainsi une conduite en toute sécurité.

Disponibilité et accessoires

Le Coyote Max est disponible en France et en Belgique au prix de 299 €. Une gamme d’accessoires est proposée pour s’adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ce boîtier est en vente dans les magasins Coyote, sur le site officiel, ainsi que chez les distributeurs partenaires.

Récapitulatif technique

Processeur : Octa-core, jusqu’à 2 GHz

: Octa-core, jusqu’à 2 GHz RAM : 6 Go

: 6 Go Localisation : GPS multiconstellation, antenne céramique compatible pare-brise athermique

: GPS multiconstellation, antenne céramique compatible pare-brise athermique Connectivité : Réseau 4G (jusqu’à trois fois plus rapide que le modèle précédent)

: Réseau 4G (jusqu’à trois fois plus rapide que le modèle précédent) Écran : Tactile de 4 pouces, résolution 800 x 480 pixels, technologie IPS

: Tactile de 4 pouces, résolution 800 x 480 pixels, technologie IPS Design sonore et visuel : Alertes sonores progressives et visuelles redéfinies

: Alertes sonores progressives et visuelles redéfinies Matériaux : Boîtier en plastique recyclé, packaging en matériaux recyclables

: Boîtier en plastique recyclé, packaging en matériaux recyclables Assistant vocal : Assistant conversationnel intégré avec deux micros et commande « one-shot »

: Assistant conversationnel intégré avec deux micros et commande « one-shot » Autres caractéristiques : Taille et poids : Dimensions compactes pour une installation discrète Température de fonctionnement : Adapté à une large gamme de conditions climatiques Compatibilité : Compatible avec les accessoires de la gamme Coyote

