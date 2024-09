French Days : 80€ de remise sur l’Aspirateur laveur TINECO Floor One S5 Extreme

Les French Days apportent des promotions intéressantes, notamment avec une remise de 80€ sur l’aspirateur laveur TINECO Floor One S5 Extreme. Ce modèle polyvalent est proposé à un prix réduit, une occasion pour les ménages de s’équiper d’un appareil alliant technologie et praticité.

Fondée en 1998, TINECO est une marque spécialisée dans les appareils électroménagers innovants. La société élargit son offre de produits en proposant des équipements qui facilitent le nettoyage au quotidien, comme son modèle Floor One S5 Extreme.

Un aspirateur laveur performant pour un nettoyage complet

La marque enrichit sa gamme avec le TINECO Floor One S5 Extreme, un aspirateur laveur conçu pour les ménages modernes. Cet appareil, qui combine aspiration et lavage, permet un entretien plus rapide et plus efficace des sols durs. Doté d’une technologie avancée de détection automatique de la saleté, il ajuste la puissance d’aspiration en fonction du degré de salissure détecté, offrant ainsi un nettoyage personnalisé. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les foyers avec des enfants ou des animaux domestiques.

Une technologie de pointe pour simplifier le ménage

Le TINECO Floor One S5 Extreme est équipé de plusieurs technologies innovantes. L’une des caractéristiques phares est son écran numérique intelligent qui affiche en temps réel les informations sur l’état du nettoyage, y compris le niveau de batterie, le niveau de l’eau propre et sale, et les alertes de maintenance. En complément, le système de gestion de l’eau optimise l’utilisation de l’eau propre, garantissant ainsi un nettoyage sans gaspillage. Grâce à sa connectivité avec l’application TINECO, l’utilisateur peut suivre l’entretien et recevoir des notifications pour un usage optimisé de l’appareil.

Une autonomie accrue pour un nettoyage sans interruption

La marque ajoute de nouveaux modèles avec une autonomie améliorée. En effet, le TINECO Floor One S5 Extreme offre une autonomie de 35 minutes grâce à sa batterie lithium-ion. Ce temps de fonctionnement permet de couvrir une surface importante avant de devoir recharger l’appareil. Le réservoir d’eau propre de 0,8 litre et celui d’eau sale de 0,7 litre permettent également de nettoyer plusieurs pièces sans interruption, assurant une flexibilité maximale pour les utilisateurs.

Conçu pour une utilisation quotidienne

Avec un poids de 4,5 kg, le TINECO Floor One S5 Extreme reste léger et maniable, ce qui en fait un appareil adapté à une utilisation quotidienne. Ses rouleaux doux et rotatifs garantissent une protection optimale des sols délicats comme le parquet ou le stratifié. La marque diversifie ses collections avec des produits qui s’adaptent à tous les types de sols, qu’il s’agisse de carrelage, de bois ou de surfaces stratifiées.

Prix et disponibilité

Le TINECO Floor One S5 Extreme est actuellement proposé avec une remise de 80€ dans le cadre des French Days. L’appareil est disponible sur le site de Boulanger et peut être commandé directement en ligne. Ce modèle est une option à considérer pour ceux qui souhaitent combiner technologie et efficacité pour l’entretien de leurs sols.

Récapitulatif technique